Samanyolu Haber /Gündem / TSK, cezaevindeki Harbiyeli öğrenciyi “asker kaçağı” diye arıyor /18 Şubat 2022 14:15

TSK, cezaevindeki Harbiyeli öğrenciyi “asker kaçağı” diye arıyor

TSK, 15 Temmuz davasında müebbet hapis cezası verilen Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’ya yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle mesaj gönderdi. Mesajda, cezaevindeki Çetinkaya’dan en yakın askerlik şubesine başvurması istendi.

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15 Temmuz sonrasında Hava Harp Okulu’ndan atılan ve yargılandığı davada müebbet hapis cezası verilen Taha Furkan Çetinkaya’ya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) asker kaçağı olduğu gerekçesiyle mesaj gönderdi.

15 TEMMUZ 2016’DAN BERİ TUTUKLU
TSK’dan gelen “Yoklama kaçağı olarak takibiniz yapılmaktadır. Askerlik işlemlerinizi e-devlet kapısından veya en yakın askerlik şubesinden tamamlamanız gerekmektedir” mesajına tepki gösteren Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nı etiketleyerek “Türk silahli kuvvetlerine 14yasinda emanet ettiğim yavrum 20 yaşında darbeye teşebbüsten hain terörist ilan edilerek müebbet ceza verildi. 15 Temmuz 2016 gecesinden beri tutuklu olan oğluma bugün yine vatanı görevini yapmak üzere mesaj geldi” paylaşımı yaptı.


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