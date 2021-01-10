Samanyolu Haber /Gündem / TSK’den Amedi’ye kırsalına bombardıman /10 Ocak 2021 16:23

TSK’den Amedi’ye kırsalına bombardıman

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak Kürdistan Bölgesi’ne yönelik bombardımanları sürüyor. TSK’ye ait savaş uçakları bugün saat 11:20 sularında Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Bazey vadisini hava saldırısı düzenledi.

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Rudaw’a konuşan Kani Masi Nahiyesi Müdürü Serbest Sebri, “Bombalamanın sonucunda can kaybı yaşanmadı ancak bölgede paniğe neden oldu” dedi.

Geçtiğimiz ay TSK’nin saldırıları sonucu Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Dereluk kasabasına bağlı Zewa köyüne giden Muhsin Speri, Hasan Sadık Zeri ve Sefer Seni adında üç kişi hayatını kaybetmişti. 

TSK 17 Haziran 2019 Kürdistan Bölgesi toprakları içerisindeki Haftanin bölgesinde “Pençe-Kartal” 16 Haziran 2020’de ise “Pençe Kaplan” adıyla iki ayır operasyon başlatmıştı. 

Operasyon kapsamında sınırdan 30 ila 40 kilometre kadar içeri gelen TSK unsurlarının 24 tepede üstlendiği belirtiliyor.

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