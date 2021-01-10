TSK’den Amedi’ye kırsalına bombardıman

Rudaw’a konuşan Kani Masi Nahiyesi Müdürü Serbest Sebri, “Bombalamanın sonucunda can kaybı yaşanmadı ancak bölgede paniğe neden oldu” dedi.







Geçtiğimiz ay TSK’nin saldırıları sonucu Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Dereluk kasabasına bağlı Zewa köyüne giden Muhsin Speri, Hasan Sadık Zeri ve Sefer Seni adında üç kişi hayatını kaybetmişti.





TSK 17 Haziran 2019 Kürdistan Bölgesi toprakları içerisindeki Haftanin bölgesinde “Pençe-Kartal” 16 Haziran 2020’de ise “Pençe Kaplan” adıyla iki ayır operasyon başlatmıştı.





Operasyon kapsamında sınırdan 30 ila 40 kilometre kadar içeri gelen TSK unsurlarının 24 tepede üstlendiği belirtiliyor.



