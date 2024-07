Tuğrul Türkeş: Kavala'yı ziyaret edeceğim

Tuğrul Türkeş'in sorularımıza yanıtları şöyle:





Herhangi bir şahsı hedef alarak konuşmayacağım. Başta belirteyim, söyleyeceklerim yalnızca beni bağlar, AK Parti adına konuşmuyorum. Bunu söyleyelim ki bazı cin fikirliler rahat etsin. Ülkenin yararına bir şey yapıyor musun yapmıyor musun, millilik böyle ölçülür. Türkiye çok önemli bir coğrafyadadır, bir devlet geleneği vardır. Türkiye'yi yarına nasıl taşıyacağımız önemlidir. Geçmiş, sadece laboratuvar olarak bize yarar. Bizim yarına bakmamız lazım. Yarına bakarken de, ne yaparsak Türkiye daha gelişmiş, çağdaş bir ülke olur diye sormamız lazım. Bu konuda bir fayda yoksa, adam isterse bayrağa sarılsın, bana göre milli değil. Herhangi bir şahsı da partiyi de hedef alarak söylemiyorum. Çok saygın insanlar olabilir bir tarafta, çok iyi fikirleri de olabilir ama o fikir düne aitse bana göre hiçtir, hikayedir.

Mesela Osman Kavala'nın durumu, laboratuvar gibidir. Altını kırmızıyla çizmek gerekir. Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?





Devletin ilgili kurumlarıyla görüşmek istediler, randevuları konusunda yardımcı oldum. Cezaevi ziyaretleri için gerekli izinleri aldık, görüştürdük. Yargıtay'a yaptığı ziyarette, bir savcı hanım çıkıp, 'Bu davayla niye bu kadar ilgilisiniz, bunlar PKK'dan kötü' demiş. Schennach, daha sonra bu açıklamayı garipsediğini söylüyor. 'PKK adam öldürdü ama bunların öyle bir şey yaptığına dair herhangi bir bulgu yok' diyor. Yabancı heyetle görüştürdüğün, huzura yolladığın kişi bunu söylüyor. Hangi gerekçeyle söylüyor?





Evet, uzun yargılama sürelerinin bir sembolü oldu. Son 14 ay içinde bir genel bir yerel seçim geçirdik. Genel seçimi kazandık ama yerel seçimde medyanın deyimiyle tablo kırmızı oldu. Neden? Ekonomimiz iyi değil. Mehmet Şimşek bakanımız sağolsun debeleniyor, çalışıyor ama hukuk doğrudan işlemediği için ekonominin iyileşmesi konusunda zorluklar yaşıyoruz. Aslında mesele Kavala falan değil. Para aradığında gerçek fiyatla alamıyorsun. Daha fazla faiz ödüyorsun. Niye? Çünkü birtakım inceleme kuruluşları, Türkiye'deki hukukun durumuna bakıyor, daha fazla faizle karşına geliyor. Bu fazla faiz milli bütçene yüktür. Bundan kurtulmamız lazım. Yargılamaları makul seviyeye getirip, hukuku düzeltirseniz ekonomi de düzelir. Türkiye'ye ciddi anlamda bir para akışı sağlayamıyoruz Batı'dan. Yatırımcı getiremiyoruz. Yatırımcılar paralarını bir yere yatırmak istiyorlar. Finansları var, kaynakları var. Sen bunları getiremiyorsun. Niye? Uzun yargılama sürelerinden. Adam kaçmak istese kaçardı, adamı alıyorsun, bırakıyorsun. Kapından tekrar alıyorsun. Bunu dışarıda anlatman lazım. Milliyetçilik mi, al sana milliyetçilik.





Hayır, bir tek benim bildirmeme gerek yok ki cumhurbaşkanlığına. Birçok yerden de bu bilgi gider. Tabii ki biz de yaptığımız temasları aktarıyoruz. Aktarmasak ne işimiz var? Dışişleri Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığına bildiriyoruz.





Bilmiyorum. Ben bildiğim şey hakkında konuşurum. Ama yarım saat içinde ret kararını ilginç buldum.





Milletvekili arkadaşımız çekiçle dövüldü. Eski ülkücü arkadaşımızdır kendisi; Selçuk Özdağ. Koruması müdahale etmese, Allah rahmet eylesin diyecektik.





Suçun gelenekseli olmaz. Mesele, Türkiye'nin geleceğidir. O yüzden bir numaralı önceliğimiz hukukun üstünlüğüdür.





Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) AK Parti'ye geçtiği dönem, Türkiye'nin en kaotik zamanlarından biriydi. 7 Haziran 2015'teki seçimlerde AK Parti, kurulduğundan beri ilk kez tek başına iktidar olma çoğunluğunu kaybetmişti. Hemen ardından başlayan hendek-barikat sürecinin sonrasında bugün hâlâ arkasındaki güçlerin aydınlatılamadığı canlı bomba saldırılarıyla Türkiye'de bir terör dönemi yaşandı.6 ay sonra yapılan 1 Kasım 2015'teki seçimlerde AK Parti bir kez daha çoğunluğu sağladı. O dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, terör saldırılarının oylarını artırdığını söylüyordu.Hem o dönemde hem de Davutoğlu Başbakanlık'tan alındıktan sonra yerine gelen Binali Yıldırım döneminde Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Şimdi ise Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil ediyor. MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, siyasi kariyerine AK Parti'de devam ediyor.Türkeş, bu dönemde özellikle Gezi davasında 'hukuka dönüş' çağrısıyla öne çıkıyor. Türkeş'in eski dostu AK Parti Milletvekili Mürteza Zengin'in yeğeni Hilal Zengin, Osman Kavala'nın avukatlığını üstlendi. Türkeş'in de desteğini alan Zengin'in 1 Nisan'dan beri yaptığı yeniden yargılama başvuruları henüz sonuç vermedi.Gazete Duvar'a konuşan Türkeş, 'milli yargı' tartışmasında 'asıl milliyetçiliğin' tarifini yaparken, isim vermeden de olsa Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı Mehmet Uçum'u eleştiriyor. Türkeş'in Sinan Ateş cinayetine yönelik çarpıcı tespitleri de var.Avrupa Konseyi'ne biz kendimiz müracaat etmişiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kuruluşundan itibaren parçasıyız, yargıçlar gönderiyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu 2 yıl boyunca Avrupa Konseyi'nde meclis başkanlığı yaptı. Bu bir iftihar kaynağıydı. Gelişmişlik ölçütü olarak buraların bir parçası olmak istiyorsan, yapılan uyarıları dikkate alacaksın. Ama son süreçte deli saçması tartışmalar oldu. Avrupa'da bize mealen şunu diyorlar: İç hukuk bize yeterli diyorsanız, bizce mahsuru yok, buradan ayrılın.Sosyal medyada, 'Tuğrul Türkeş'in bu davayla niye ilgilendiği belli oldu' diyenler var. Hilal Zengin benim arkadaşım olan Mürteza Zengin'in yeğeni. Böyle olmasa ben ilgilenmeyecek miydim? Kafaya bak sen. Adama kızıl milyarder diyorlar. Milyarder olmanın Türk Ceza Kanunu'nda bir yeri mi var? Açık yeşil milyarder, turuncu milyarder mi diyeceğiz? Kaldı ki, iddialar doğruysa Osman Kavala bir turuncu milyarder.Muhakkak ki devletin kurumları, ilgili kademeleri bilgi sahibi oluyor. Ama her konuda yorum yapmak zorundalar mı? Hayır, değiller. Yorumdan da yorum yapılmamasından da sonuçlar çıkartılabilir. Buradaki mesele güvenlikçi bürokrasiyle yargıyı baskı altına alıp yönetmeye çalışanlardır. Onların bir direnci var. Bu yaşananlar onların direncinin bir sonucu.Osman Kavala'nın yeniden yargılama talepli başvurusunda yeni bir heyet oluşturuldu. Herkes bir gelişme olacağını beklerken yeni heyet de başvuruyu reddetti...Heyet oluşturulduktan yarım saat sonra ret kararı verdi. Ben buna manidar derim. 16 sayfalık bir dilekçeyi ben yaklaşık 1 saatte okudum. Hukukçu değilim ama iyi kötü anlarım bu işlerden. O yarım saat içinde savcıdan da mütaala almışlar. Muhakkak ki çok etkin ve dehşetli çalışıyorlar. Ama yarım saat içinde karar veriyorsanız, dosyanın 30 klasörüne hakimsiniz demek ki. Halbuki adam 7 senedir içeride, 7 gün daha beklerdi. Allah razı olsun, mevzu bahis uzun tutuklama süresi olunca hassasiyet göstermişler anlaşılan!Sinan Ateş cinayeti bir siyasi cinayet değil. Faillerin bir kısmının ideolojik bir takım yapılardan olduğu gerekçesiyle siyasi dava tahlilleri yapılıyor. Siyasi cinayet, karşıt görüşlü birinin öldürülmesidir. Burada öyle bir şey yok. Çok detay konuşmak istemiyorum. Acılı bir aile var. Küçük çocuklar var. Ama eşi olan hanımefendi çıkıp 'Sinan'ın zamanında da adam dövüldü' diyor. Benim garipsediğim şey bu. Niye birbirinizi dövdürüyorsunuz?Değil. Ne oldu, Selçuk Özdağ fikrinden mi vazgeçti? Bunun adı vandalizm. İki yıl önce 'Azgın Milliyetçilik' başlığıyla bir yazı yazıp bunlara değindim. Bu saldırılara toplumun her kesiminin itiraz etmesi lazımdı. Dönüp aynı yere geliyoruz; hukuksuzluk. Türkiye'de her alanda hukuku hakim kılmazsak, kimse evinin yolunu bulamaz bundan sonra.Eskiden yoktu böyle şeyler. Bizim zamanımızda yoktu.Sizin zamanınızda insanlar sokaklarda birbirini öldürüyordu...O apayrı bir şey. 12 Eylül öncesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında iki kutuplu bir dünyada, Sovyet yayılmacılığına karşı olan tarafın defansif çalışması ayrı bir olay. Orada tabii ki adam öldürüldü. Ama bugünle mukayese edilmesi mümkün değil. Daha sonraki dönemde, rahmetli Türkeş'le ilgili 'Onu böyle tanımazdık. Ne kadar tonton bir adam, ne kadar yapıcı, barışçıl' denildi. Saygıdeğer Devlet Bahçeli MHP'ye genel başkan olduğunda, 'Gençleri sokaklardan topladı, ellerine bilgisayar verdi, helal olsun' dediler. Sol kesimden gazeteciler Bahçeli şakşakçısı oldu.Selçuk Özdağ, Suat Başaran saldırıya uğradı da neden kimse tepki vermedi? Sağcısının solcusunun aklı neredeydi bu saldırılar yapılırken? Sinan Ateş zamanındaki işlerdi bunlar.İşte bu yüzden o camia içinde gelenekselleşmiş bir şey haline geldiği tespitleri yapılıyor...'KAVALA'YI ZİYARET EDECEĞİM'Sürekli hukukun üstünlüğüne vurgu yapıyorsunuz. Bir reçeteniz var mı?Türkiye'nin önündeki iki mesele hukuk ve ekonomidir. Bunları çözebilirsek, Türkiye'nin geleceğine dair sorunları da çözmüş oluruz. Ekleyeyim; ben hayatımda Osman Kavala'yı hiç görmedim. Türkiye Raportörü Schennach'ın Ekrem İmamoğlu'yla randevusu vardı. İmamoğlu o randevuyu iptal etti, çocuklarını tatile götürüyormuş yine. O da, bu fırsatı değerlendirdi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek istedi. Gerekli izinleri bakanımız Yılmaz Tunç ayarladı. Bana, 'Sen de refakat edecek misin?' diye sordu. Hayır, sen rahat rahat fikir teatisi yap dedim. Cezaevine gittiğinde Kavala, 'Tuğrul Bey yok mu?' diye sormuş. Daha sonra eşi Ayşe Buğra hanımefendiyle görüştüklerinde de aynı soru kendisine yöneltilmiş. Herhalde kendi kendilerine 'Tuğrul diye delinin biri var, tweetler falan atıyor' diye düşündüler. Kendileriyle o derece temasım yok. Siyasi görüşlerini de paylaşmıyorum.Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu. Türkiye için en iyi şartlarda kaynak bulmak gerekir. Ayrıca, ben hayatının 7 yılını, ömrünün 10'da 1'ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum.