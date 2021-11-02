Samanyolu Haber /Gündem / TÜGVA belgelerinden Süleyman Soylu da çıktı /02 Kasım 2021 11:16

TÜGVA belgelerinden Süleyman Soylu da çıktı

TÜGVA'ya ilişkin son belgelerde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 12 Nisan 2020'deki istifası üzerine 'Eskimez Tügvalılar' adlı Whatsapp grubunda yapılan konuşmalar ortaya çıktı.

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Türkiye Gençlik Vakfı‘na (TÜGVA) ilişkin sızdırılan belgelere yenileri eklenmeye devam ediyor.

Son sızan belgelerde, 10 Nisan 2020 tarihinde 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının halka geç duyurulması ile marketlerde yaşanan izdihamın ardından istifa eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki yazışmalar ortaya çıktı.

Medyascope'dan Aytuğ Özçolak'ın haberine göre, “Eskimez Tügvalılar” grubunda geçen konuşmalarda istifaya ilişkin TÜGVA üyesi bir kişinin, “Bakanımıza yakışmadı” diye yazdığı, başka bir TÜGVA üyesinin ise “Soylu, Demirel’in tedrisatından geçmiş bir siyasetçi. Sokağa çıkma yasağından doğan olumsuz algıyı sosyal medya üzerinden istifasını açıklayıp kurnazlıkla lehine çevirdi. Belki Reis görevden alacaktı, sokağa çıkma yasağından ötürü ve esamesi kalmayacaktı ancak Demirel’in öğrencisi tilkilik yaptı” yorumunda bulunduğu görülüyor.





NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 Nisan 2020 tarihinde, 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin geç açıklamada bulunulması sonucunda marketlerde yaşanan izdiham görüntülerinin ardından 12 Nisan saat 21.30’da Twitter hesabından paylaştığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Soylu ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise istifa kararını kabul etmemiş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bir açıklama paylaşılmıştı.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan açıklamada, “Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir” denilmişti.
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