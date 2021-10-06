TÜGVA, iskelenin üst katını 2 bin 500 liraya kiralayıp üçüncü kişilere peşkeş çekmiş

'ADALAR İLÇE BAŞKANI DARP EDİLDİ'





'İSKELENİN ÜST KATI AYLIK 2 BİN 500 LİRA KİRAYLA 10 YILLIĞINA TÜGVA'YA VERİLMİŞ'





'TÜGVA, İSKELEYİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRETMİŞ'





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Büyükada'daki Vapur İskelesi'nde Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) verilen alanın tahliyesi için işlem yapması polis tarafından engellenmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki 38 ilçe başkanı ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Büyükada'ya gelerek basın açıklaması yaptı.CHP Adalar İlçe Başkanı'nın darp edildiği için hastanede olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, "Biz bugün burada 38 ilçe başkanımız, kadın ve gençlik başkanımız, büyükşehir grup başkanvekilimiz ve il yöneticilerimizle birlikteyiz. Adalar ilçe başkanımız, ev sahibi ilçe başkanımız şu anda aramızda değil. Niye acaba? Adalar ilçe başkanımız, adalar halkının hakkını savunmak için burada mücadele ederken, devletin polisi böyle bir şey yapmaz, ama tahmin ediyorum TÜGVA’nın polisi tarafından darp edildiği için şu anda hastaneden. İlk t4edavi gördüğü yerden sevk edildi, şu anda araştırma hastanesinde takipte" dedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini hatırlatan Kaftancığlu, "İBB'yi kazandığımızda hatırlayacaksınız, Ekrem Başkan, 'Artık adama, kişiye, gruplara, cemaatlere, vakıflara hizmet işi bitti' demişti. O günden bugüne kadar tüm CHP’li belediyeler ve İBB, İstanbul’un kaynaklarını, mülklerini, kentin oluşturduğu rantı 3-5 kişiye değil 16 milyon İstanbulluya sunmak için çaba gösteriyor. Ada halkının ve İstanbulluların olan ada iskelesi, 2005 yılında bir protokol ile İBB’ye devredilmiş. Sonrasında bu iskelenin üst kısmı 2018 yılında TÜGVA’ya 10 yıllığına 2 bin 500 liraya kiralanmış. İstanbul’da barınma sorunu yaşayan binlerce öğrenci 5 bin liraya 6 bin liraya ev bulamazken burası 2 bin 500 liraya kiralanmış" diye konuştu.TÜGVA'nın iskeleyi üçüncü kişilere devrederek protokolü çiğnediğini belirten Kaftancıoğlu, mahkeme sürecini şöyle anlattı:"İBB Başkanımız buraları incelediğinde görmüş ki burayı kiralayan vakıf, burayı üçüncü kişilere devretmiş. Ada halkı faydalanamıyor, bu üçüncü kişiler, çıkmaya korktukları için kim olduklarını bilemiyoruz, burayı kullanmışlar. Ve İBB, protokolde uygun olmayan işlemi yaptıkları için tahliyeleri yönünde tebligat yollamış. TÜGVA tahliye işleminin iptali için bir dava açmış. Bu davada 27 Ocak 2021 tarihinde TÜGVA yürütmeyi durdurma kararı almış ve bu işlemi durdurmuş. Ama İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 28 Mayıs 2021 tarihli kararıyla bu kararın reddine karar vermiş. Böylece bu tahliyenin önünde hukuki hiçbir engel de kalmamış."