Samanyolu Haber /Gündem / 'TÜGVA yöneticisi Fatih Demirci köprüde askeri öğrencileri katledenler arasındaydı' /15 Ekim 2021 09:35

'TÜGVA yöneticisi Fatih Demirci köprüde askeri öğrencileri katledenler arasındaydı'

Gazeteci Erk Acarer, 15 Temmuz’da Boğaziçi Köprüsü’nde iki askeri öğrenci ve bir eri katleden grubun içerisinde TÜGVA’da görevli Mehmet Fatih Demirci’nin yer aldığını açıkladı.

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Youtube kanalında SADAT ve TÜGVA’ya ilişkin önemli bilgiler paylaşan Acarer, “15 Temmuz’da köprüde kemerle asker dövüldü, linç edilenler oldu. Kesici aletten, kemere kadar hepsi Suriye’de görülen pratikler. Suriye’de kafa kesiliyordu. O pratik köprüye taşındı. Köprüde iki askeri okul öğrencisinin kafası kesildi. Beş aylık bir erin kafası taşla ezildi. Askeri öğrenci Ragıp Enes Katran’ın otopsi raporunu ilk olarak İsmail Saymaz yayınladı ilk olarak. Öğrenci Murat Tekin’in otopsi raporunu ben yayınladım. Er Burak Dinler’in kafasının taşla ezildiği görüntülerde tespit edildi. Darbeyi önlemek köprüde asker kafası kesmek değildi. TÜGVA Genel Merkez Üniversite Koordinatörlüğü Teşkilatlandırma Sorumlusu Mehmet Fatih Demirci, askerleri linç edenlerin arasında.” dedi.

“AKP’NİN ARKASINDA KİMSE DURAMAYACAK”

İktidarın 7 Haziran-15 Kasım seçimlerindeki gibi bir kaos planı devreye sokacağını ancak bunun bir işe yaramayacağını belirten Acarer, o günkü ortam ile bugünkü ortamın çok farklı olduğuna dikkat çekti. “AKP’nin hızla oy kaybettiği, tabanını kaybettiği, yoksulluktan bunalan bir halk var. AKP’nin arkasında kimsenin durmayacağı bir döneme giriyoruz. Bürokrasi ve siyasetin içine düştüğü dillere destan suçlar var. Gazeteci ve siyasetçiye belgelerin geldiği bir çağdayız.” ifadelerini kullandı.
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