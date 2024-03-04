Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK enflasyon verilerini açıkladı /04 Mart 2024 10:05

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 67.07 aylık yüzde 4 .53arttı. ENAG verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 4,32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,98 olarak gerçekleşti.

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Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti.

ENAG: YILLIK YÜZDE 122
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 4,32 arttı.  E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise  yüzde 121,98 olarak gerçekleşti. 

İSTANBUL ENFLASYONU YÜZDE 76
Öte yandna İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da şubat enflasyonu yüzde 4,07, yıllık enflasyon yüzde 76,58 olarak kayda geçti.
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