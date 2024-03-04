TÜİK enflasyon verilerini açıkladı

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.





TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti.





ENAG: YILLIK YÜZDE 122

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 4,32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,98 olarak gerçekleşti.





İSTANBUL ENFLASYONU YÜZDE 76

Öte yandna İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da şubat enflasyonu yüzde 4,07, yıllık enflasyon yüzde 76,58 olarak kayda geçti.