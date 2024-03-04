Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Şimşek'ten enflasyon ve vergi mesajı /04 Mart 2024 09:59

Bakan Şimşek'ten enflasyon ve vergi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon ile ilgili, "Mart'tan itibaren enflasyon trende oturacaktır. Ama yıllık enflasyon yüksek kalacak" dedi. Ek vergi ile ilgili "Sürpriz yapmayacağız" diyen Şimşek, "KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir" diyen Şimşek, "Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu. İkinci hedefimiz borç oranını yüzde 40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak" ifadelerini kullandı.

Şimşek, şöyle devam etti: "Bu hedeflere ulaşmada bize ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış hedefimiz var. Burada piyasaları bozmadan kademeli çıkış hedefliyoruz."

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şimşek, şunları söyledi: "Enflasyonda trend programla uyumlu bir şekilde. Ocak ayında enflasyon bir miktar yüksek çıktı. Şubat'ta onun devamı olabilir. Mart'tan itibaren enflasyon trende oturacaktır. Ama yıllık enflasyon yüksek kalacak. Biz bunun iletişimini yaptık. Çünkü baz etkisi var. İkincisi de para politikası gecikmeli çalışır. 12 ay, hatta 18 aya yayılan bir aktarım mekanizması var."

VERGİ AÇIKLAMASI

Ek vergi konusunda da konuşan Şimşek, "Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız. OVP'deki vizyon neyse onu uygulayacağız. Orada vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak. MTV'de bir düzenleme olmayacak" diye konuştu.
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