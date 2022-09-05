Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK, resmi enflasyonu açıkladı /05 Eylül 2022 10:42

TÜİK, resmi enflasyonu açıkladı

TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon verilerine göre yıllık TÜFE artışı yüzde 80,21 ile son 24 yılın zirvesine tırmandı. TÜİK ile ENAG'ın hesapladığı enflasyon oranları arasındaki fark ise, 100 puana ulaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, resmi enflasyonu açıkladı. TÜİK’e göre Ağustos enflasyonu yüzde 1,46 olurken yıllık enflasyon da 80,21 olarak gerçekleşti. ENAG ise Ağustos enflasyonunu yüzde 5,86, yıllık enflasyonu yüzde 181 olarak hesaplamıştı. Böylece iki hesaplama arasındaki oran farkı, 100 puanı gördü.

TÜİK’in verilerine göre enflasyon 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.


Enflasyonda ulaşılan bu yeni oran, 1998 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek seviyeyi oluşturdu.

ULAŞTIRMADA BÜYÜK ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %116,87 ile ulaştırma oldu.


Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,01 ile sağlık oldu.



Veriler çekirdek enflasyonda da artışın sürdüğünü gösterdi. Buna göre Ağustos ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 66,08 oldu.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 143,75

Üretici fiyatlarında ise bir önceki aya göre yüzde 2,41 artış izlendi. Yıllık bazda bakıldığında üretici enflasyonu ise yüzde 143,75 olarak kaydedildi.

Üretici fiyatlarında ana gruplarda yine enerjiyle ilişkili grupların öne çıktığı görüldü. Buna göre üretici fiyatları içinde yıllık bazda en hızlı artış yüzde 348,39 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede gerçekleşti. Bu grubu yüzde 239,24 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 233,94 ile kok ve rafine petrol ürünleri izledi.
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