Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'ten yeni 'vadesiz hesap' fetvası /05 Eylül 2022 10:44

Diyanet'ten yeni 'vadesiz hesap' fetvası

Sık sık verdiği fetvalarla gündeme gelen Diyanet, “Bankaların vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir” sorusuna “Zorunluluk olmadıkça paranın vadesiz bir hesapta tutulması dinen uygun değildir” yanıtını verdi.

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Bankaların verdiği maaş promosyonları için “harama yakın” diyen, faizsiz finans kuruluşları olarak bilinen katılım bankaları ile 2 bin 880 liraya promosyon anlaşması imzalayan Diyanet İşleri Başkanlığı, vadesiz mevduat hesapları için verdiği fetvayla da katılım bankaları dışındaki tüm bankaları hedef aldı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine  göre mevduat hesaplarına yönelik “Müslümanlar faizli mevduata bilerek ve isteyerek para yatırmamalı” fetvası veren, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” hadisine işaret edilen fetva gibi fetvalar ile sık sık gündeme gelen Diyanet, hedef yükseltti. Diyanet’in dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun (DİYK) internet sitesinde, istenildiğinde çekilmek üzere para yatırılan ve herhangi bir faiz getirisi olmayan banka hesapları olan vadesiz mevduat hesaplarına yönelik verilen fetvayla, katılım bankaları dışındaki tüm bankalar hedefe konuldu.

KATILIM BANKALARI HARİÇ

“Bankaların vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir” sorusuna verilen yanıtta, “Herhangi bir faiz getirisi olmayan vadesiz mevduat hesapları, faize dayalı açılan vadeli mevduat hesaplarıyla aynı kapsamda değerlendirilemez. Bununla birlikte vadesiz mevduat hesabına yatırılan paranın faiz gibi dinen meşru olmayan işlemlerde kullanılması da söz konusu olabileceğinden, bu hususta meşru seçenekler olduğu sürece, zorunluluk olmadıkça paranın böyle bir hesapta tutulması dinen uygun değildir” denildi.

Vadesiz mevduat hesaplarının “Meşru seçenekler olduğu sürece dine uygun değil” şeklinde nitelendirilmesiyle, geriye yalnızca İslami finans temelli olan ve faizsiz finans kuruluşları olan katılım bankaları kaldı.

DİYANET 'KUR KORUMALI HESAPLARA' CEVAP VERMEMİŞTİ 

Diyanet İşleri Başkanlığı’na "'kur korumalı mevduat' uygulamasının helal olup olmadığı" sorulmuştu.  Ancak Diyanet yanıtında, "konunun istismara açık olduğunu" öne sürerek yanıt vermekten kaçınmıştı 

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