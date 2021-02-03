TUİK sepeti yine değiştirdi: Et gitti, Ekmek ve Makarna geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl olduğu gibi 2021 yılı için de enflasyon sepetinde güncellemeye gitti. Tüketici fiyatları endeksinde (tüketici enflasyonu) ana grup ve madde ağırlıkları değişti.





‘Gıda ve alkolsüz içeceklerin' sepetteki ağırlığı yüzde 22,77'den yüzde 25,94'e yükselirken, ‘alkollü içecekler ve tütün' grubunun payı yüzde 6,06'dan yüzde 4,88'e geriledi.





Pandeminin etkisiyle sağlık harcamalarının ağırlığı yüzde 2,80'den yüzde 3,25'e yükseldi. Ulaştırmanın payı ise yüzde 15,62'den yüzde 15,49'a geriledi.





Turizmdeki gerilemeyle birlikte lokanta ve otellerin ağırlığı yüzde 8,67'den yüzde 5,91'e, eğitimin ağırlığı yüzde 2,58'den yüzde 2,28'e, eğlence ve kültür yüzde 3,26'den yüzde 3,01'e, giyim ve ayakkabı yüzde 6,96'dan yüzde 5,87'ye düştü.





MAKARNA VE EKMEĞİN AĞIRLIĞI GİDEREK ARTIYOR Pandemi ve son yıllarda ekonomik krizle artan yoksullaşmanın etkisi, gıda sepetinde yer alan maddelerin ağırlıklarındaki değişimde de görüldü.

Ekmeğin ağırlığı yüzde 2,1738'den yüzde 2,4745'e, makarnanın ağırlığı yüzde 0,1591'den yüzde 0,1623'e, pirincin ağırlığı yüzde 0,3077'den yüzde 0,36'ya yükseldi.

Yufkanın ağırlığı 0,1002'den 0,1144'e yükseldi.



Dana etinin ağırlığı yüzde 2,1438'den yüzde yüzde 2,0120'ye geriledi. Kuzu etinin ağırlığı yüzde 0,9770'den yüzde 0,9820'ye, tavuk etinin ağırlığı yüzde 0,8320'den yüzde 1,1435'e, sakatatın ağırlığı yüzde 0,0397'den yüzde 0,0556'ya yükseldi.



