Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜİK'e göre yıllık enflasyon %16.19 oldu /05 Nisan 2021 10:20

TÜİK'e göre yıllık enflasyon %16.19 oldu

TÜİK verilerine göre enflasyon martta yüzde 1.08 artarken, yıllık bazda yüzde 16.19 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13.18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17.04 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1.08, Yİ-ÜFE yüzde 4.13 artış kaydetti. TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3.71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.19 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 8.21, geçen yılın mart ayına göre yüzde 31.2 artış gösterdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.09 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 15.61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16.21'e çıkacağı hesaplanmıştı.
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