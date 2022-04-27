Samanyolu Haber /Dünya / "Tüm kararları aldık. Gerekirse kullanacağız" /27 Nisan 2022 21:36

"Tüm kararları aldık. Gerekirse kullanacağız"

Ukrayna'da devam eden savaş ve yansımaları konusunda yeni açıklamalarda bulunduğu belirtilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sert ve dikkat çekici açıklamalarda bulunduğu aktarıldı. Putin'in yaşanan olaylara dışarıdan müdahale etmek istenlere ve Rusya'ya stratejik tehdit oluşturanlara Moskova yönetiminin misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını ifade ettiği belirtildi.

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Ukrayna'daki durum ve dünya coğrafyasına yansımaları konusunda bir dizi açıklamada bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yaşanan olaylara dışarıdan müdahale etmek istenlere ve Rusya'ya stratejik tehdit oluşturanlara Moskova yönetiminin misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını ifade ettiği belirtildi.

Putin'in ayrıca "Hiç kimsenin şu anda övünemeyeceği tüm araçlara sahibiz. Ama biz övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu konudaki tüm kararları aldık." dediği de aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ukrayna’da 24 Şubat’ta başlattıkları "özel askeri operasyonun" tüm görevlerinin kesinlikle yerine getirileceğini belirten Putin, ülkesini kontrol altına alma politikası izleyenlerin Rusya’yı varlığıyla bile tehlike olarak gördüğünü ifade etti. Putin, bu düşüncenin yanlış olduğunu, esasında bu kesimlerin tüm dünya için tehlike olduğunu değerlendirdi.

"RUSYA'NIN MİSİLLEME SALDIRILARININ YILDIRIM HIZINDA OLACAĞINI BİLMELİDİRLER"

Putin, "(Ukrayna’da) eğer birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehdit oluşturuyorsa, Rusya'nın misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını bilmelidirler. Bunun için hiç kimsenin şu anda övünemeyeceği tüm araçlara sahibiz. Ama biz övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu konudaki tüm kararları aldık." dedi.

"TARİHİ RUS TOPRAKLARI"

Rusya’nın "bağımsız bir Ukrayna devleti oluşturulmasına olumlu tepki vereceğini ve o zaman dost bir ülke olacağını" dile getiren Putin, "Hiç kimse tarihi Rus topraklarında ‘Rusya karşıtı’ bir oluşumun oluşturulmasına beklemiyordu ve buna izin veremeyiz." şeklinde konuştu.
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