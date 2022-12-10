Tunç Soyer, eşiyle 14 yaşındayken mi evlendi?









Teyit'in araştırdığı iddiaya kanıt olarak Google arama sonuçlarında Neptün Soyer hakkında çıkan bilgiler sunuluyor. İddia görsellerinde Neptün Soyer’in 1966’da doğduğu ve 1980’de Tunç Soyer ile evlendiği öne sürülüyor.

Neptün Soyer’in internet üzerinden ulaşılabilen biyografilerinde ve söyleşilerinde yer alan bilgiye göre, kendisi 1966 doğumlu.





















Tunç Soyer'in ekibi, iddiaların yaygınlaşmasından sonra Google ile iletişime geçtiği için evlilik tarihi bilgi panelinde güncellenmiş olarak görülüyor.

6 yaşındaki bir kız çocuğunun 29 yaşında bir adamla evlendirilmesi skandalını çrtmek için AKTroll Mert Armağan, manipülatif bir sosyal medya paylaşımı yaparak Neptün Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le 14 yaşındayken evlendiği iddia etti.Teyit, konuyla ilgili bilgi almak için Neptün Soyer'e ulaştı. Neptün Soyer, 1988'de 22 yaşında evlendiğini söyledi ve Teyit'e nüfus kayıt örneğini yolladı. Nüfus kayıt örneğinde, Neptün Soyer'in 20 Şubat 1988'de, 22 yaşındayken evlendiği görülüyor.