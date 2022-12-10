Samanyolu Haber /Gündem / Tunç Soyer, eşiyle 14 yaşındayken mi evlendi? /10 Aralık 2022 15:13

Tunç Soyer, eşiyle 14 yaşındayken mi evlendi?

AKtrol Mert Armağan, sosyal medyada bir gönderi paylaşarak, Neptün Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le 14 yaşındayken evlendiği iddia etti. İddiaların ardından Neptün Soyer, kaç yaşında evlendiğine dair nüfus kaydını paylaştı.

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6 yaşındaki bir kız çocuğunun 29 yaşında bir adamla evlendirilmesi skandalını çrtmek için AKTroll Mert Armağan, manipülatif bir sosyal medya paylaşımı yaparak Neptün Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le 14 yaşındayken evlendiği iddia etti.



Teyit'in araştırdığı iddiaya kanıt olarak Google arama sonuçlarında Neptün Soyer hakkında çıkan bilgiler sunuluyor. İddia görsellerinde Neptün Soyer’in 1966’da doğduğu ve 1980’de Tunç Soyer ile evlendiği öne sürülüyor.


Neptün Soyer’in internet üzerinden ulaşılabilen biyografilerinde ve söyleşilerinde yer alan bilgiye göre, kendisi 1966 doğumlu.



Teyit, konuyla ilgili bilgi almak için Neptün Soyer'e ulaştı. Neptün Soyer, 1988'de 22 yaşında evlendiğini söyledi ve Teyit'e nüfus kayıt örneğini yolladı. Nüfus kayıt örneğinde, Neptün Soyer'in 20 Şubat 1988'de, 22 yaşındayken evlendiği görülüyor.



Tunç Soyer'in ekibi, iddiaların yaygınlaşmasından sonra Google ile iletişime geçtiği için evlilik tarihi bilgi panelinde güncellenmiş olarak görülüyor.
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