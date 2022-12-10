İtalya, 500'den fazla mültecinin olduğu iki gemiyi limanlarına aldı

GazeteDuvar'ın haberine göre, Fransa merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Geo Barents gemisinin Akdeniz'de farklı operasyonlarda kurtardığı 248 mülteci için İtalya'nın Salerno limanını açtığını ve mültecilerin burada tahliye edileceğini bildirdi.
Almanya merkezli SOS Humanity'e ait Humanity-1 gemisinin kurtardığı 261 mülteci için de Bari limanı tahsis edildi. Humanity-1 gemisinin, Bari’ye doğru yol aldığı ve mültecileri buraya bırakacağı kaydedildi.
AA'nın aktardığına göre İtalyan yetkili makamları, sabah saatlerinde de yine Almanya merkezli Louise Michel'in aynı adı taşıyan teknesinin kurtardığı 33 mülteci için Lampedusa adasını güvenli liman olarak tahsis etmişti.
İtalya'da ekim ayında göreve gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, kasımda STK gemilerinin İtalya'ya yanaşmaması için "kapalı liman" politikasını uygulamaya başlamıştı. Bu politika nedeniyle İtalya ve Fransa arasındaki ikili ilişkiler gerilmişti. Fransa, İtalya’nın STK gemilerine limanlarını açmamasına tepki göstermişti.