Samanyolu Haber /Gündem / Tunceli'de skandal olay /18 Ocak 2020 10:41

Tunceli'de skandal olay

Son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Dersim'de üç uzman çavuşun bir kadına tecavüz ettiği iddia ediliyor. İddiaların ardından Dersim Barosu, üç uzman çavuşun bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan sonra darp ettiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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Dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

“İlgili haberde yer alan iddialara göre savcılığa herhangi bir ihbarda veya şikayette bulunulup bulunulmadığını, iddiada geçen olaya ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmadığı hususlarında tarafımıza bilgi verilmesini talep ederiz. Tarafınıza yapılan herhangi bir başvuru olmamış ise dilekçemizin ve ekinde yer alana haberde bulunan iddiaların ihbar kabul edilerek soruşturulmasını talep ederiz.”

İl Sağlık Müdürlüğü, tecavüz mağduru bir kadının Tunceli Devlet Hastanesinde kayıt dışı olarak tedavi edildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Hastanemiz kayıtlarında yapılan incelemelerde son aylarda asılsız iddiada belirtilen 20’li yaşlarda bir kadının tecavüz ve fiziksel şiddet gördüğü ifadesine benzer şikayetle hiçbir hasta başvurusu olmamıştır" denildi.

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu ( MGKP) ise yaptığı yazılı açıklama ile üç uzman çavuşun bir kadına tecavüz ederek fiziksel şiddet uyguladığı ve tecavüze maruz bırakılan kadının hastanede tedavi altında olduğu iddialarını araştıran gazetecileri hedef alan Tunceli İl Sağlık Müdürlüğünü kınadı.

Açıklamada, son zamanlarda olayların üstü örtülmek için gazeteciler hedef alındığını belirterek, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğünü gazetecilerden özür dilemeye çağırdı.
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