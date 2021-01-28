Tunus cumhurbaşkanına gelen mektup hastanelik etti

Tunus Cumhurbaşkanlığı Divanı Müdiresi Nadiya Ukkaşe'nin, Cumhurbaşkanı Kays Said'e gönderilen şüpheli zarfı açmasının ardından görme kaybı yaşayarak bayıldığı belirtildi. Ukkaşe hastaneye kaldırıldı.





Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in adına pazartesi günü, göndericinin adını taşımayan özel bir zarf geldi. Divan Müdiresi Nadiya Ukkaşe, şüpheli zarfı açması sonucu sağlık durumu kötüleşerek, baş ağrısı ve büyük oranda görme kaybı yaşayarak, baygınlık geçirdi" ifadelerine yer verildi.





Zarfın açılması sırasında Ukkaşe'nin yakınında bulunan bir personelin de aynı şikayetleri daha hafif derecede yaşadığı belirtilen açıklamada zarfın, İçişleri Bakanlığına yönlendirilmesine karar verilmeden önce evrak imha makinesine atıldığı kaydedildi.





Açıklamada, Ukkaşe'nin gerekli kontroller ve tahlillerin yapılması için askeri hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.





Zarfın içerisinde bulunan maddenin ne olduğuna dair henüz net bilgi elde edilmediği aktarıldı.