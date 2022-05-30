Samanyolu Haber /Gündem / TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işten çıkarma kararları nedeniyle eylem başlatıldı /30 Mayıs 2022 14:12

TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işten çıkarma kararları nedeniyle eylem başlatıldı

TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde çalışan, Petrol- İş Sendikası'na üye işçiler, "işten çıkarma kararları nedeniyle" eylem başlattı.

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Sendika'nın aktardığına göre, TÜPRAŞ’a bağlı İzmit, Batman, Kırıkkale ve Aliağa rafinerilerinde, "uyumsuzluk" ve "sık rapor alma" gibi gerekçelerle 88 işçinin işten çıkarılacağı duyuruldu.

Rafineride üretimin devam ettiğini aktaran Petrol- İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, "TÜPRAŞ genelinde 88, Aliağa'dan ise 27 arkadaşımızı hiçbir sebep göstermeden, disiplin kurulları çalıştırılmadan işten çıkarmak istiyorlar. Neymiş, sosyal medyayı kullanmış arkadaşlarımız. Bu suç değil ki. Listeye koyduklarının içinde 4 kadın, 4 engelli de var." dedi.

İşçiler kararın geri çekilmesini istiyor. Şirket tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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