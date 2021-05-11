'Turistlere hizmet eden personel' fotoğrafı gündem oldu

BBC Türkçe, “İstanbul’da kapanma” başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde, "Turizm sezonu yaklaşırken, tam kapanmanın Türkiye genelindeki vaka sayılarını düşürmesi hedefleniyor. Böylece Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının artacağı ve sektörün geçen yılın kayıplarını kısmen de olsa telafi edeceği ümit ediliyor. Tam kapanmaya rağmen İstanbul’u ziyaret eden turistler, sokağa çıkma yasaklarından muaf tutuluyor. Bunun yanında konaklama tesislerinde çalışan personel de tam kapanma döneminde çalışmaya devam ediyor. İstanbul'dan bir kare" ifadelerine yer verildi.





Haberde kullanılan fotoğraf karesi ise siyasetçilerin sert tepksini çekti.





"3-5 DOLARA BEL BAĞLAYANLAR UTANSIN"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "128 milyar doları eritip; 3-5 dolara bel bağlayanlar utansın" sözleriyle sert tepki gösterirken Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, "Bu düzeni değiştireceğiz!" ifadelerini kullandı.





"ANLATMAYA ÇALIŞTIĞIMIZIN BİR KARELİK ÖZETİ..."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları kaydetti: AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç'ın çektiği ve bugün servis edilen bu fotoğraf karesi; Türkiye'de pandemiyle mücadelenin özetidir: "Sınıf bağışıklığı" ve "turist ayrıcalığı." Bizim basın toplantılarında dakikalarca anlatmaya çalıştığımızın bir karelik özeti...





"ACABA ŞU HALDEN BİRAZ OLSUN RAHATSIZ OLUYOR MU?"

Gamze Taşçıer, "Pasaportumuzun dünyada düştüğü hali anlatmak için espri yapan iki genci kelepçeleyip gözaltına aldıranlar, acaba şu halden biraz olsun rahatsız oluyor mu? Ekonomiyi batırdılar, son çare 'her şey turistler için' oldu. Kendi ülkemizde ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz!" diye yazdı.







