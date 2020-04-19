Turizm acenteleri paraları geri iade edemiyor

Koronavirüs dünyada ilk görülmeye başladığı andan itibaren bundan en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesiyle de Türkiye’deki acenteler için tehlike çanları çalmaya başladı.







Türkiye’de son 10 yıldır dünyanın birçok ülkesinden farklı olarak yurt içi turizminde tatilcilere 'erken rezervasyon' uygulaması yapılıyor. Tatilini erken satın alanlara yüzde 50’lere varan indirimler yapılıyor. Sistemden bugüne kadar hem acenteler hem de tatilciler memnundu.





Ancak 11 Mart’ta ilk Covid-19 vakasının görülmesi sistemin bir anda çökmesine neden oldu.





2020 yazı için erken rezervasyonda bugüne kadar yaklaşık bir milyon satış gerçekleşmişti. Tatilini aylar öncesinden satın alan müşteriler acentelerden ödediği paranın iade edilmesini istemeye başladı. Herkesin aynı anda iade istemesi nedeniyle acenteler ödeme sıkıntısı yaşamaya başladı. Çünkü bir müşteri tatili satın aldıktan sonra acente kısa sürede uçak, otel ve diğer ödemelerini yapıyor. Kendisi de aradaki komisyonu kâr olarak alıyor.





Tatil planını iptal eden vatandaşlar acentelerden parasını iade etmesini isterken, acenteler daha önce ödeme yaptığı uçak, otel ve diğer ödemelerini geri alamadı. Bu nedenle iade konusunda baş gösteren kriz halen devam ediyor.