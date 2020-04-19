AKP ücretsiz ekmeği ‘paralel yapı’ saydı!

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ekmek dağıtımı çalışmalarının yasaklanması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Anadolu’da ‘ayrı baş çekmek’ deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır.” dedi.



CHP’li CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ekmek dağıtımı uygulaması İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile yasaklandı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklandığını duyurulması üzerine birçok CHP’li tepki gösterdi.





Ücretsiz ekmek dağıtımı tartışmalarına AKP hükümetinden ilk yorum AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan geldi. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ünal, CHP’li belediyelerin yaptığının paralel bir yapılanma olduğunu kaydetti.





ÜNAL: BUNUN ADI PARALEL YAPIDIR





Mahir Ünal; Eren Erdem, Tuncay Özkan, Engin Özkoç gibi milletvekillerinin tweetlerini alıntılayarak yayınladığı mesajında “Anadolu’da “ayrı baş çekmek” deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır. Devlet bir yönetim ve organizasyon biçimi olarak yüksek koordinasyon içerisinde ve yasalar çerçevesinde çalışır. Tüm yasalar dayanağını anayasadan alır. #CHPbunuNedenYapıyor” ifadelerine yer verdi.





CHP’li belediyelerin koronavirüs salgınını bahane ederek paralel yapı kurduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, ‘‘Pandemi ile mücadele de gördük ki bazı CHP’li belediyeler bu koordinasyonun bir parçası olmak yerine ayrı baş çekmeyi tercih ediyorlar. Aynı zamanda il pandemi kurulu üyesi olan belediye başkanları bu kurullarla çalışmıyor, hatta paralel kurullar oluşturuyor.’’ dedi.





‘‘FOTOĞRAF NETLEŞİYOR’’





CHP’nin koronavirüs kriz yönetimini akamete uğratmak istediğini kaydeden Ünal, ‘‘Buna son zamanda kullanmaya başladıkları “merkezi hükümet, yerel hükümet” gibi söylemleri de eklediğinizde fotoğraf netleşiyor. CHP’li isimlerin belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı ile kıyaslayarak “o da seçilmiş sen de seçilmişsin”, “İstanbul B. Belediyesi, devletin ta kendisidir” tarzı ifadeleri devleti ve yasayı bilmemelerinden değil gizledikleri niyetlerinden kaynaklanıyor. CHP ve avenesinin koronavirüs sürecinde tek stratejisi oldu: Çok iyi giden (sağlık, sosyal ve ekonomi) kriz yönetimini akamete uğratmak. Çünkü CHP’liler virüs ile beraber iktidarın başarısız olacağını ve buradan bir iktidar değişimi olacağına inanmışlardı.’’ ifadelerini kullandı.





‘‘PARELEL BİLİM KURULU, PARALEL HASTANE KURUYORLAR’’





Mahir Ünal twitter paylaşımlarına şöyle devam etti: ‘‘Yani siyasete değil tıpkı darbelere, kumpaslara, sokak eylemlerine terör örgütlerine bel bağladıkları gibi bu sefer de virüse bel bağladılar. Bu olmayınca şimdi de süreci akamete uğratmak için uğraşıyorlar. CHP neden paralel bilim kurulu kuruyor, neden paralel ekmek dağıtımı gibi konularda valilik çalışmalarını sabote ediyor? CHP neden beceremeyeceklerini bile bile paralel hastane yapma derdinde? CHP neden il pandemi kurullarında valiliklerle çalışmak istemiyor?’’