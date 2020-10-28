Turizmde dünya genelinde azalma yüzde 70

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının en olumsuz etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne (UNWTO) göre 2020 yılının ilk sekiz ayında uluslararası turizm yüzde 70 azaldı. Bu azalmanın etkileri dünyanın bütün coğrafyalarında kendini hissettirdi.





UNWTO Turizm Barometresi'ne göre Covid-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan seyahat kısıtlamaları küresel turizmi olumsuz etkilemeye devam ediyor.





Turizm sektöründe yaşanan bu beklenmedik düşüşün çok ağır sosyal ve ekonomik sonuçları olduğuna dikkat çeken UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili bu durumun milyonlarca işi ve işyerini tehlikeye attığı ve turizmin yeniden zamanlı ve koordineli biçimde başlatılmasının acilen gerekli olduğunun işareti olduğu uyarısında bulundu.





Kuzey yarım kürede gelir kaybı 167 milyar Euro





Kuzey yarım kürenin turizm açısından en yoğun olduğu temmuz ayında uluslararası gelişler yüzde 81, ağustos ayında ise yüzde 79 düştü. UNWTO verilerine göre geçen yıl aynı döneme kıyasla kuzey yarım küreye gelen kişi sayısı 700 milyon azaldı.





Bu azalma uluslararası turizmden elde edilen gelir açısından 167 milyar Euro'luk bir kayba denk geliyor . Bu sayı 2009 küresel ekonomik ve mali krizin sonrasında yaşanan gelir kaybının sekiz katından fazla bir düşüşe işaret ediyor.





Sınırların yavaş yavaş açılmasıyla temmuz ve ağustos aylarında hafif iyileşme görüldü; ancak bu durum vaka artışlarının yeniden görülmesiyle birlikte artan tedbirler yüzünden çok uzun sürmedi.