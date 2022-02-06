Türk döneri oldu 'Berlin döneri'

Türkiye'nin milli lezzetlerinden biri olan döner, Danimarka'da 'Berlin döneri' diye satılmaya başlandı. Ortaya ilginç bir tablo çıktı.





Sözcü'nün haberine göre dönerin adı artık “Türk döneri” değil. Döneri Almanya'ya getirenlerin bilerek ya da bilmeyerek tescillerini tam yapamaması yüzünden, birçok ülkede artık bu “Alman yemeği” olarak görülmeye başlandı.







Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Alman girişimcilerin açtığı “Berlin dönercisi” büyük sükse yaptı.





DANİMARKA HÜCUM ETTİ





Berlin'de yaşayan ve işsiz kalınca 1972'de dönerci açan Kadir Nurman'ın geliştirdiği döner formülünü uygulayan iki Alman, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dönerci açtı.





Asger ve Christian isimli iki işletmeci, bir okul gezisi sırasında Berlin'e gelen Danimarkalıları gördüklerini ve onların dönere olan ilgisini unutmadıklarını anlatıyor.





Şimdi dönercinin önünde bazen 1.5 saate varan kuyruklar oluşuyor. İki Alman'ın hedefi en uzun bekleme süresini 10 dakikaya indirmek.





KÖRİLİ SOSİSİ GEÇTİ





Bild gazetesine konuşan Christian, önce Berlin usulü körili sosisi de menüye aldıklarını ancak kuyruklar daha da uzayınca, daha az satan o ürünü kaldırdıklarını anlattı.





Christian ayrıca, en iyi döneri çocukken Trier'de yediğini de vurguladı. Berlin Döneri, çeyrek pide arası, 8.06 Euro'ya (yaklaşık 60 Danimarka kronu ve 124 TL) satılıyor. Bu fiyat Danimarkalılar tarafından ucuz bulunuyor.

