Samanyolu Haber /Gündem / Türk Hava Yolları 41 seferini iptal etti /23 Aralık 2023 00:30

Türk Hava Yolları 41 seferini iptal etti

THY, İstanbul'da beklenen fırtına için yarın için planlanan 41 seferini iptal etti.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için planlanan 41 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Aralık'ta Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur" ifadelerini kullandı.

Üstün, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabileceğini kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türk Hava Yolları 41 seferini iptal etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:09:00