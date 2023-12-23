Hollanda, Ukrayna'ya 18 adet F-16 savaş uçağı gönderecek

Hollanda, ilk ABD yapımı F-16'larını geçen ay Ukraynalı pilotlar ve personelin eğitimi için Romanya'ya göndermişti.





Euronews'te yer alan habere göre Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hollanda en az 18 adet F-16 savaş uçağını Ukrayna’nın hizmetine sunacak.” denildi.Açıklamada, savaş uçaklarının ne zaman teslim edileceği konusuna açıklık getirilmedi.Askeri teçhizat ihracatı için izne ihtiyaç duyulduğu ve bu nedenle söz verilen uçakların çeşitli kriterleri karşılayıp karşılamadıklarının son kez test edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, bu uçakların bir kısmının ciddi bakım gerektirdiği belirtildi.Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın işgaline karşı kendini savunabilmesi için Danimarka ve Hollanda'daki F16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesine ağustos ayında onay verdi.ABD'nin desteğiyle Danimarka ve Hollanda, Ukraynalı pilotların eğitimi sonrasında en az 60 savaş uçağı sağlama yolundaki taahhütlerini kamuoyuna açıklamıştı.Bu arada Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinde bu konu ayrıntılı bir şekilde ele alındı.Başbakan Rutte, "Ukrayna'ya teslim edilmek üzere 18 adet F-16 savaş uçağını hazırlama kararını Zelenskiy’e bildirdim" dedi.Rutte, sevkiyat için Dışişleri Bakanlığı'ndan ihracat izni çıkmasının yanı sıra, teslimatın gerçekleşebilmesi için personel ve altyapı gereklilikleri de dahil olmak üzere bir dizi başka kriterin de karşılanması gerektiğin ifade etti.Başbakan Rutte, bu kararın, Hollanda'nın Ukrayna'ya karşı devam eden Rus saldırganlığına yanıt vermek için ihtiyaç duyduğu desteği sağlama konusundaki kararlığını gösterdiğini vurguladı.Zelenskiy ise Rutte ile cephedeki gelişmeleri, Karadeniz'deki durumu ve topçu, insansız hava araçları ve hava savunması da dahil olmak üzere Ukrayna'nın mevcut askeri ihtiyaçlarını ele aldıklarını söyledi.