Türk-Rus ilişkilerinde bomba gelişme: Ankara’ya kadar gelip teklif vermediler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya’da görüp beğendiği, ardından Bakan Bekir Pakdemirli’nin bizzat test ettiği ve Türkiye’de uçabilmesi için mevzuatta değişiklik yapılan Rus Be-200 uçaklarını üreten Beriyev şirketinin ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.











Geçen yıl 500 hektarın üzerinde ormanı kül olan Türkiye'nin 202 yazı için açtığı “yangın söndürme uçağı kiralama ihalesi” bu sabah Ankara'da gerçekleştirildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya'da Devlet Başkanı Putin'le birlikte özel olarak fuarda görüp beğendiği, daha sonra Orman Bakanı Pakdemirli'nin gidip bizzat test ettiği ve Türkiye'de kullanılması için mevzuatta özel değişiklik yapılan Rus Be-200 uçaklarının ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak uçağı üreten Beriyev Uçak Şirketi son anda teklif vermekten vazgeçti.







