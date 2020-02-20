Samanyolu Haber /Medya / Havuz medyasında şok! /20 Şubat 2020 14:08

Havuz medyasında şok!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere kabinedeki bakanların Trabzonspor'a destek vermesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u öfkelendirmişti. İki kulüp arasındaki gerilim sürerken, Bakan Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın yönettiği Aspor'da Fenerbahçe yorumları yapan Göktuğ Argın canlı yayın esnasında stüdyodan kovuldu.

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Fenerbahçe taraftanın Hazine Bakanı Berat Albayrak'a tepkilerini devam ettirken, Albayrakların kanalında Fenerbahçeli bir yorumcu canlı yayında kovuldu. 

A Spor’da yayımlanan "Spor Ajansı" isimli programda, sunucu Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın arasında tartışma yaşandı. 

ARGIN: BANA SAYGISIZLIK YAPILDI

Tartışmanın öncesinde Fenerbahçe-Galatasaray maçının konuşulduğu anlarda Sabah muhabiri Taner Karaman'ın kendisine saygısızlık yaptığını söyleyen Argın, Karaman'ın taraflı olduğunu belirtti. 

Argın, sunucu Cankat’ın kendisine saygısızlık yapılmasına izin verdiğini söyledi ve programın "8 Dakika Soru-Cevap" bölümüne katılmayacağını ifade etti.

Sunucu Cankat, Argın’ın bu sözleri üzerine, şu ifadeleri kullandı: “Öyle bir şey olmuyor, bu programın formatı bu. Ben 10 yıldır bu işi yapıyorum kimse bana işimi nasıl yapmam konusunda eğitim vermedi, meslek büyüklerim bu işin duayenleri sen hiç veremezsin. Bu formatı yapmak istemiyorsan bu programa gelmezsin."

"YAYINDAN BENİ KOVDUĞUN İÇİN TEŞEKKÜRE EDERİM"

Cankat, “Kimseyi germe, böyle bir gerginlik olacaksa bir daha bu programa çıkma, haddini aşma.” dedi. 

Argın “Yayından resmen beni kovman için de ayrıca teşekkür ediyorum.” diyerek stüdyoyu terk ederken Cankat, “Ferahladı biraz stüdyo. Kameranın önünden geçmezsen yayındayız hâlâ. Bu işi bilmediğini belli oluyor.” ifadelerini kullandı.


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