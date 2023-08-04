Samanyolu Haber /Spor / Türk takımlarının UEFA ve Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu /04 Ağustos 2023 08:40

Türk takımlarının UEFA ve Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde rakiplerini eleyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor’un 3’üncü eleme turunda karşılaşacağı takımlar belli oldu.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2’nci eleme turu rövanş maçları oynandı.

İlk maçta 2-2 berabere kaldığı Bosna Hersek’in Zeljeznicar takımını rövanşta 2-0 mağlup eden Azerbaycan ekibi Neftçi, tur atlayarak Beşiktaş ile eşleşti.

Lüksemburg’un Differdange takımıyla ilk maçta 1-1 berabere kalan, rövanşta ise 4-3 kazanarak yoluna devam eden Slovenya temsilcisi Maribor, 3’üncü eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Macaristan ekibi Zalaegerszegi’yi ilk maçta 1-0 ve rövanşta 2-1’lik skorlarla yenen Hırvatistan temsilcisi Osijek ise 3’üncü eleme turunda Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Ligde 3’üncü eleme turu müsabakaları, 10 ve 17 Ağustos’ta oynanacak.
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