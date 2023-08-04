Samanyolu Haber /Gündem / Korkunç gerçek: On okuldan yedisi depreme hazır değil /04 Ağustos 2023 08:36

Korkunç gerçek: On okuldan yedisi depreme hazır değil

Şehir nüfusunun yüzde 93’ünün birinci derece deprem bölgesi üzerinde ikamet ettiği Karabük’te olası bir felakete davetiye çıkaran ihmal, verilere yansıdı. Kentteki 204 okulun yüzde 32’sinin deprem testinin yapıldığı öğrenildi.

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6 Şubat’ta Maraş merkezli depremlerin ardından 11 kentte yaşanan büyük yıkımlar, Türkiye’nin depreme hazırlıksız olduğu gerçeğini bir kez daha gösterdi. 

Şehir nüfusunun yüzde 93’ünün birinci derece deprem bölgesi üzerinde yaşadığı Karabük’te olası tehlikelere davetiye çıkaran eylemsizlik ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Kentteki okulların yalnızca yüzde 32’sinde depreme dayanıklılık testi yapıldığı öğrenildi. CHP Milletvekili Cevdet Akay, 20 Haziran'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e Karabük genelinde depreme dayanıklılık testine tabi tutulan okul sayısını sordu. Akay’ın önergesinde, Karabük’te depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan okul sayısı ile depreme karşı güçlendirilen toplam okul sayısının açıklanması da talep edildi.

İHMALKÂRLIK ÖRNEĞİ

Bakan Tekin’in yanıtında, Karabük genelinde 66 okulun depreme dayanıklılık testinin yapıldığı belirtildi. Kentteki 18 okulun depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldığını ifade eden Tekin, 28 okulun güçlendirildiğini, 19 okul için ise yıkım kararı alındığını kaydetti. Kentte 204 okul bulunduğunu söyleyen CHP’li Akay ise “Buna karşın yalnızca 66 okula dayanıklılık testi kabul edilemez. Bu büyük bir ihmalkârlık örneğidir” dedi.

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Karabük'ün, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğuna ve kent nüfusunun yüzde 93’ünün birinci derece deprem bölgesinde yaşadığına dikkati çeken Akay, şu değerlendirmeyi yaptı: “Deprem Türkiye ve Karabük için bir gerçekliktir ve bu gerçeklik göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu sebepten dolayı depreme karşı dayanıksız olan tüm okulların yatırım programına alınarak yenilenmesi bir zorunluluktur. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketindeki acıların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin bir an önce alınması şarttır. Karabük genelinde bulunan evlatlarımız tehlike altındadır. İl genelindeki tüm okulların deprem dayanıklılık testini yapın, dayanıklı olmayan 19 okul başta olmak üzere tüm dayanıksız okulları yıkarak yeniden inşa edin.”
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