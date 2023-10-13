Samanyolu Haber /Gündem / Turkcell'in başına AKP'li eski bakanın oğlu geçti /13 Ekim 2023 14:44

Turkcell'in başına AKP'li eski bakanın oğlu geçti

Murat Erkan'ın istifasının ardından Turkcell Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un Genel Müdür olarak atanmasına karar verdi.

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Reuters'ta yer alan habere göre; Turkcell’den KAP’a yapılan açıklamaya göre, atama 13 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Koç, AKP’li eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un oğlu olarak da biliniyor. Atilla Koç’un kızı da Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kabinede yer almıştı.

AKSU’NUN GÖREVİ 10 GÜN SÜRMÜŞTÜ
Öte yandan Turkcell, dört yıldır Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan'ın, 11 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Erkan’ın yerine 14 Eylül’de genel müdürlük görevine Bülent Aksu atanmış; ancak yine aynı ay içinde Aksu’nun görevinin sona verilmişti. Aksu, yaklaşık 10 gün görevde kalabilmişti.

Turkcell’in bugünkü yeni atama açıklamasında yer alan bilgiye göre, yüksek lisans ve doktora öğrenimini ABD’de Dallas Texas Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Koç, Cumhurbaşkanlığı’nda üstlendiği çeşitli görevlerin yanı sıra, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.
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