Türkiye 2022’yi galibiyetle tamamladı!

Türkiye A Milli Takımı mart ayında başlayacak Euro 2024 elemeleri öncesi ikinci hazırlık maçında Çek Cumhuriyeti’ni konuk etti. Ay yıldızlılar Gaziantep Stadyumu’nda oynanan mücadeleden 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.





Diyarbakır’da oynanan ilk maçta İskoçya’yı 2-1 mağlup eden Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takım 2’de 2 yaptı. İlk maçın 11’nden farklı bir oyuncu grubu ile sahaya çıkan A Milli Takım’da daha önce forma şansı bulmayan isimler de forma giydi.





Mücadelenin ilk yarısında Enes Ünal’ın attığı golle 1-0 öne geçen Türkiye ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda gelişen Çekya atağında şanssız bir an yaşayan kalecimiz Doğan Alemdar topu kontrol etmek isterken ağlarında gördü ve maça denge geldi: 1-1.





Son 20 dakikada maçın etkili isimlerinden Hakan Çalhanoğlu sahneye çıktı ve Cengiz Ünder’den aldığı pasa sağ çaprazdan sert bir vuruş yaparak Çekya kalecisi Pavienka’yı mağlup etti.





Mücadelenin kalan bölümünde skor değişmeyince A Milli Takım sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.