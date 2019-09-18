Türkiye Avrupa'nın çöplüğüne döndü

Önce, Çin, ardından Malezya ve Vietnam sonra Filipinler ve en son Polonya atık plastik rotasına kapısını kapattı Avrupa’nın çöpü yeni adresini buldu: Türkiye.





Plastik kullanımını azaltmak izin ücretli market poşeti uygulamasına imza atan Ankara, çöpün yeni yoluna müdahale etmezse Türkiye, Avrupa’nın çöplüğü haline dönüşecek.





Fırsatı gören bazı firmalar, Avrupa’nın ‘değerlendirilebilir’ atıklarını Türkiye’ye daha ucuza ithal etmek için çöpleri de ithal etmeye başladılar. Böylece yüzde 30-40’lık değerlendirilebilir atığa karşılık yüzde 60-70’i Avrupa’nın zehirli ve tehlikeli atıklarından oluşan çöpleri Türkiye’ye yığılmaya başladı.





Karar gazetesinin bugünkü manşetinden duyurduğu habere göre, Türkiye, plastik atıkların kullanımını azaltmak ve doğaya karışmasını önlemek için ‘sıfır atık’ projesi başlattı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da desteklediği proje kapsamında market poşetleri paralı hale getirildi. Ancak içerdeki atık plastikle mücadele edilirken ithal atık plastiğe kapılar açılınca, 2016’da aylık 4 bin ton olan ithal plastik miktarı 2018’de 33 bini, 2019’da 49 bin tonu aştı.





Çevre Bakanlığı yayımladığı kararla, ithal çöpe ton başına 300 lira kota getirdi. Ancak ithalatçıların itirazı üzerine kota hemen bir hafta sonra kaldırıldı.





Türkiye’ye en fazla plastik atık ihraç eden 10 ülke İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya, Slovenya, Fransa, Japonya.





Avrupa Birliği 2021’den itibaren, plastik içecek pipetleri, kulak pamuğu çubukları, biyobozunur olmayan tüm poşetleri, plastikten yapılmış bıçak, çatal, kaşık, tabak ve bardakları, genişletilmiş polistirenden yapılmış yiyecek ve içecek kutuları/kapları, plastik balon çubukları, plakaları, plastikten yapılmış içecek karıştırma çubukları,okso bozunur plastikten yapılan ürünleri, gibi tek kullanımlık plastikleri yasakladı. İngiltere dahil tüm AB ülkeleri bu kurala uyacaklar ve kendi mevzuatlarını bu esaslara göre hazırlayacaklar.