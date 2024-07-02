Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya golü buldu: 2-1 /02 Temmuz 2024 22:26

Avusturya golü buldu: 2-1

EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye, Avusturya ile karşı karşıya geliyor.

SHABER3.COM

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geliyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

İŞTE 11'LER

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Schmid; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper

A Milli Takım Merih Demiral'ın maçın daha ilk dakika dolmadan attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 59'uncu dakikasında Merih Demiral bir kez daha golle buluştu.
66'ıncı dakikada ise Avusturya topu kaleyle buluşturdu ve maçta skor 2-1 oldu. 
PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETİYOR

Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias görev alıyor.
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