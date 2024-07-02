Avusturya golü buldu: 2-1

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.
İŞTE 11'LER
Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Schmid; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper
A Milli Takım Merih Demiral'ın maçın daha ilk dakika dolmadan attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 59'uncu dakikasında Merih Demiral bir kez daha golle buluştu.
66'ıncı dakikada ise Avusturya topu kaleyle buluşturdu ve maçta skor 2-1 oldu.
PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETİYOR
Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias görev alıyor.