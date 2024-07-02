Avusturya golü buldu: 2-1

PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETİYOR

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geliyor.Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Schmid; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış AlperA Milli Takım Merih Demiral'ın maçın daha ilk dakika dolmadan attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 59'uncu dakikasında Merih Demiral bir kez daha golle buluştu.66'ıncı dakikada ise Avusturya topu kaleyle buluşturdu ve maçta skor 2-1 oldu.Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias görev alıyor.