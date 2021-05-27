Samanyolu Haber /Spor / Türkiye-Azerbaycan maçında 3 gol vardı /27 Mayıs 2021 22:46

Türkiye-Azerbaycan maçında 3 gol vardı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 finalleri öncesi Azerbaycan ile hazırlık maçı için Alanya'da karşı karşıya geldi.

SHABER3.COM

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlılar geriden gelerek 2-1 kazandı. Emin Makhmudov ile öne geçen Azerbaycan'a A Milli Takım, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan ile karşılık verdi.

Teknik direktör Şenol Güneş, Azerbaycan karşısında milli takımda bugüne kadar az forma fırsatı bulan isimlere yer verdi.

A Milli Takım ikinci hazırlık maçında pazartesi günü Gine ile karşılaşacak.

Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

Öte yandan A Milli Takım'da Altay Bayındır ve Halil Akbunar sakatlanarak oyuna devam edemedi.
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