Türkiye-Azerbaycan maçında 3 gol vardı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.





2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.





Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlılar geriden gelerek 2-1 kazandı. Emin Makhmudov ile öne geçen Azerbaycan'a A Milli Takım, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan ile karşılık verdi.





Teknik direktör Şenol Güneş, Azerbaycan karşısında milli takımda bugüne kadar az forma fırsatı bulan isimlere yer verdi.





A Milli Takım ikinci hazırlık maçında pazartesi günü Gine ile karşılaşacak.





Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.





Öte yandan A Milli Takım'da Altay Bayındır ve Halil Akbunar sakatlanarak oyuna devam edemedi.