Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye birinci dalgayı atlattığını düşünüyor /18 Mayıs 2020 09:59

Türkiye birinci dalgayı atlattığını düşünüyor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'de durum böyle giderse bayram sonu birinci dalgayı atlatmanın mümkün olabileceğini söyledi.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü TV canlı yayınına katılarak koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

Prof. Özlü kontrollü sosyal hayatta nasıl davranılması gerektiğini anlattı ve salgın sürecinde başa dönüşü engellemek için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Özlü, kontrollü sosyal hayatın önceliğinin 'kalabalığa karışmamak' olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı sonuna dikkati çeken Özlü şunları ifade etti:

“Türkiye için en yoğunlaşmamız gereken ilk dalgayı sonlandırmak. Birinci dalgada duraklama gibi geri dönme gibi risk olabilir. Böyle giderse bayram sonu itibariyle birinci dalgayı atlatmış olabiliriz.”
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