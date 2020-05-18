Belediyeden Gökçek'e: Hayasız, rezil, trolbaşı...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek’in Hacı Bayram-ı Veli Türbesi önünde motosikletle drift yapıldığı görülen bir video paylaştı. Görüntüye ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Basın Yayın Genel Koordinatörü Volkan Gültekin’i hedef alan Gökçek’e yanıt geldi.







Volkan Gültekin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gökçek’i “trolbaşı” olarak nitelendirdi ve şunları belirtti:





“19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kent Konseyi’nin yaptığı film için kentin sembol noktalarında çekimler yapılmıştır. Ankara sporcularının yer aldığı çekimlerde motosiklet sporcularının Hacı Bayram Veli Türbesi’nin önünden Türk Bayrağımız ile geçmesi planlanmıştır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairemiz tarafından paylaşılan görüntülerdeki çekimin yapılması için yazılı/sözlü hiçbir talimat verilmemiştir. Kent Konseyi’nden edindiğimiz bilgiye göre çekim planında böyle bir akış da yer almamıştır.





‘BİLGİMİZ DIŞINDA ÇEKİLDİ, SORUMLULAR UYARILDI’





Söz konusu diğer görüntüler, bilgimiz ve akış dışında çekilmiş olup Ankara Kent Konseyi de bu konuyla ilgili açıklama yayınlamıştır. Kent Konseyi’nin açıklamasına göre de, bilgileri dışında yer alan bu görüntüler klipte yer almamış, bu çekimle ilgili sorumluluğu olanlar gerektiği şekilde uyarılmıştır.





‘PAVYONLARA GÖZ YUMDUN’





Şimdi gelelim, Belediyemiz ile hiçbir ilgisi ve talimat olmayan bu çekimler hakkında yayınlar yapan ve Başkanımız ve Belediyemiz ile bu görüntüleri ilişkilendirip kendine hayasızca siyasi çıkar sağlamak isteyen trolbaşına. Defalarca söyledik ama vazgeçmiyorsun. Bu çırpınışların ne seni F... parselciliğinden ne de geçmişte yaptıklarını temizlemekten kurtaramaz. 23,5 yıl yönettiğin kentte gazinoların, pavyonların çevrelemesine göz yumduğun bu manevi huzurda bıçak kemiğe dayanınca yenileme çalışması yaptın. Yenileme çalışmasında Hacı Bayram’a çarşı kurdun.





‘MANEVİ DEĞERLERİ AYAKLAR ALTINA ALAN SENSİN’





Eşinin adının baş harflerini bu türbenin kapısındaki topuzlarına demir şebeke yaptırdığı gerekçesiyle işlettin. Manevi değerleri ayaklar altına alan tek kişi varsa o da sensin. Şimdi kalkıp dinimiz üzerinden iftira ve çamur siyaseti yapıyorsun. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tüm resmi birimleri ve Başkanımız, bu kentteki manevi değerlerimizin de geçmişe yönelik tahribatlarını giderecek ve hak ettiği değerlere kavuşturacak tek merciidir. Büyükşehir Belediyemiz, şahsım ve Başkanımız ile hiçbir ilgisi bulunmayan bu görüntüler hakkında yaptığınız bu rezil iftiraların hesabını da er ya da geç Yüce Türk adaleti önünde vereceksiniz.”





KENT KONSEYİ: İSTİSMAR EDİLİYOR





Ankara Kent Konseyi de yaptığı yazılı açıklamada, filmin senaryosunda olmayan çekimlerin yapıldığının öğrenildiğini ve gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. Konsey, “İyi niyetle başlatılmış bu projeyi başka yönlere çekerek istismar etmek isteyenlerin iyi niyetli olmadıklarını da ifade etmek isteriz” dedi.





ANKARA VALİLİĞİ: TRAFİK VE SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KESİLDİ





Ankara Valiliği, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldığı Hacı Bayram-ı Veli Türbesi önünde motosikletin drift yapmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.





Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen olayla ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer beş kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir.”