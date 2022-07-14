Türkiye cinsiyet eşitliğinde Etiyopya'nın gerisinde

DW'ningöre, Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporunda Türkiye 124'üncü sırada yer aldı. Rapora göre dünyada cinsiyet eşitsizliğinin en fazla olduğu ülke 146'ncı ve son sıradaki Afganistan. Afganistan'ın birer sıra önünde Pakistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve İran yer aldı.Geçen yılki raporda 133'üncü sırada yer alan Türkiye, 2022'de 9 basamak yukarı çıktı, ancak Bangladeş, Etiyopya, Endonezya, Gana ve Nijerya gibi ülkelerin gerisinde kaldı. Türkiye'nin birer basamak gerisinde ise Angola, Bhutan ve Suudi Arabistan yer alıyor.Cinsiyet eşitliğinin en fazla olduğu ülke ise İzlanda. Onu Finlandiya, Norveç, Yeni Zelanda, İsveç ve Ruanda takip ediyor. Almanya ise endekste 10'uncu sırada yer aldı. Raporda Almanya'nın 2008'den beri ilk kez ilk 10 arasında yer aldığı belirtildi.Türkiye, ekonomiye katılım ve cinsiyetler arası fırsat eşitliği endeksinde ise 134'üncü sırada yer aldı. Bu listenin başında ise sırasıyla Laos, Burundi, Barbados, Belarus ve İsveç bulunurken; son sırada Afganistan yer aldı.Eğitim düzeyindeki cinsiyetler arası eşitlik endeksinde 101'inci sırada bulunan Türkiye; sağlık ve yaşam süresi konusunda cinsiyetler arasındaki dengeyi ölçen endekste ise 99'ncu oldu.Türkiye siyasete katılımdaki cinsiyet eşitliğinde de 112'nci basamakla arka sıralarda kendine yer buldu. Siyasi yetkilendirme başlığını taşıyan bu endeksin tepesinde sırasıyla İzlanda, Finlandiya ve Norveç yer aldı.