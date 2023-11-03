Samanyolu Haber /Spor / Türkiye’de 5 sporcuya doping cezası /03 Kasım 2023 09:26

Türkiye’de 5 sporcuya doping cezası

TDMK, geleneksel güreş sporlarında (yağlı güreş) 2, halterde 2 ve boksta bir sporcuya 3'er yıl hak mahrumiyeti cezası verdi.

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Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) 5 sporcuya ceza uygulandı.

Yağlı güreşçi Furkan Güler ve Mustafa Çoban, numunelerinde metenolone maddesi çıktığı gerekçesiyle 3’er yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

Erkek halterciler Berk Artuç ve Burak Çılgın da örnek vermekten kaçınması, örnek vermeyi reddetmesi ve örnek vermemesi gerekçesiyle 3’er yıl ceza alan sporcular oldu.

Kadın milli boksör Mihriban Güneri’ye ise numunesindeki metenolone maddesi gerekçesiyle 3 yıl ceza verildi.

Haziran ayından geçerli olmak üzere 23 yaş altında Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan grekoromen stil 67 kiloda milli güreşçi Kadir Kamal’a da 3 yıl men cezası verilmişti.
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