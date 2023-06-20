Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’deki hak ihlallerini anlatan mektup AİHM’e teslim edildi /20 Haziran 2023 16:11

Türkiye’deki hak ihlallerini anlatan mektup AİHM’e teslim edildi

Peaceful Actions Platformu yöneticisi Yasemin Aydın ve Platform Sözcüsü Rumi Ünal, Türkiye’de Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik hak ihlallerini anlatan bir mektubu AİHM'e sundu.

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Peaceful Actions Platformu yöneticisi Yasemin Aydın ve Platform Sözcüsü Rumi Ünal, Türkiye’de Gülen Hareketi mensuplarına yönelik hak ihlallerini anlatan bir mektubu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) sundu.

AİHM Başkanı Siofra O’Leary’a hitaben yazılan mektubu, O’leary’ın özel kalem müdürü Abel Campas teslim aldı.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen binlerce kişi, Türkiye’deki haksız tutuklamalara ve hak ihlallerine dikkat çekmek için Fransa’nın Strazburg şehrinde eylem yaptı.

Türkiye’deki insan hakları ihlalleri ve gözaltılarla ilgili ilk mektubu Peaceful Actions Platformu yöneticileri Avrupa Konseyi’ne teslim etmişti.


 
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