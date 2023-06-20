Samanyolu Haber /Gündem / Binlerce insan Strazburg'daki Adalet Yürüyüşü’nde hakkını arıyor /20 Haziran 2023 15:57

Binlerce insan Strazburg'daki Adalet Yürüyüşü’nde hakkını arıyor

24 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Peaceful Actions Platformu’nun öncülüğünde düzenlenen Adalet Yürüyüşü devam ediyor.

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dalet Yürüyüşü için binlerce insan sabahın erken saatlerinden itibaren Avrupa Konseyi önünde toplanmaya başladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yürüyen hak savunucuları, mağdurlar, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, hukukçular, siyasetçiler, aktivistler, gazeteciler ve sanatçıların sayısı ilerleyen saatlere binlerce kişiye ulaştı.  



Adalet Yürüyüşü’nde genç yaşlı binlerce kişi hep bir ağızdan ”Geciken Adalet Adalet Değildir”, ”Sessizlerin Sesi Olun”, ”Adalet Zamanı” sloganları attılar ve pankart açtılar. 



ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?
Hukuksuz yargılamalarla cezaevinde tutsak edilenler, kapatılan kurumlar, işinden atılan on binler, sosyal ölüme terk edilenler için yapılan yürüyüşte kaçırılarak kaybedilen insanların yakınları konuşuyor. Ayrıca Avrupalı hukukçular, insan hakları aktivistleri AİHM yargıçlarına “Hızlı karar verin” çağrıları yapıyorlar. 

RAP SANATÇISI GRİFON’DAN YÜRÜYÜŞE ÖZEL BESTE

Diğer yandan RAP Sanatçısı Grifon da AİHM yürüyüşü için özel olarak bestelediği ve kısa süre önce sosyal platformlardan dinleyiciyle buluşturduğu ”Hakkımı Alacağım” adlı eseri adalet yürüyüşünde seslendirdi. 



Program kürsüdeki konuşmalar ve farklı etkinliklerle devam ediyor. 

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