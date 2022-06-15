Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Ege'de Navtex ilan etti /15 Haziran 2022 20:23

Türkiye Ege'de Navtex ilan etti

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege adaları gerilimi sürerken, Ankara'da yeni bir Navtex kararı alındığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Türkiye'nin, geçtiğimiz günlerde İleki ve Herke adalarının gayri askeri statüsünün ihlal edilmesine yönelik Navtex yayımlamasının ardından yeni bir Navtex ilanı daha geldi.

Türkiye, Ege Denizi'nde yer alan gayri askeri statüdeki Bozbaba adasının statüsünün ihlal edildiğini bildiren Navtev yayımladı.

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD) tarafından yayımlanan NAVTEX duyurusunda, “Bozbaba adasının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
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