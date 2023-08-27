Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye et tüketiminde Afrika ülkeleri ile aynı seviyede /27 Ağustos 2023 09:50

Türkiye et tüketiminde Afrika ülkeleri ile aynı seviyede

Türkiye ortalama 37.3 kilogramlık toplam et tüketimi ile Kongo, Tacikistan, Fas gibi ülkeler ile aynı seviyelerde yer alıyor.

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Hayat pahalılığının ardından marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 300 TL'ye, kuzu kuşbaşının kilogram fiyatı da 374 TL'ye çıkarken, Türkiye ortalama 37.3 kilogramlık toplam et tüketimi ile Kongo, Tacikistan, Fas gibi ülkeler ile aynı seviyelerde yer alıyor.

OECD verilerine göre ise Türkiye, 2022'de dana eti ve kıyma tüketim ortalaması olan 9.9 kilogram ile üye ülkeler arasında 15'inci sıraya yerleşti. Et tüketiminde Paraguay, Yeni Zelanda, Güney Afrika gibi ülkeler ise Türkiye'yi geçti. Sözcü’de yer alan habere göre, sektör yetkilileri dışa bağımlılığın öne çıktığı kırmızı et sektöründe çare olarak küçük işletmelerin desteklenmesini gösteriyor.

Sektördeki en büyük problemin kırsal kesimde yaşayan aile işletmelerinin üretimden çekilmesi olduğunu kaydeden Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, piyasanın büyük işletmelerin elinde kalmasıyla fiyat dalgalanmaları ile arz sorunlarının yaşandığını kaydetti. “İşletme sahipleri artık çobanı bile dışarıdan bulup, Afganlarla, şunla bunla yapıp işleri yürütmeye çalışıyorlar. Yemi, hayvanı dışarıdan getiriyoruz, çobanı da dışarıdan alıyoruz. O zaman et fiyatı tabi ki pahalı olur” ifadelerini kullanan Tunç, devletin küçük aile işletmelerini desteklemesi gerektiğini kaydetti. Tunç, kırsalda üretimin yükünü çeken kadınlara devletin SGK ve asgari ücret maaş desteği verebileceğini aktardı.
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