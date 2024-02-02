Erdoğan, F-35 için Rus S-400'ten vazgeçebilecek mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da, satın alınması tartışmalı olsa da artık S-400 sistemiyle ilgili geri adım atılamayacağını belirterek, “Egemen bir devlet olarak Türkiye’nin artık envanterinde olduğu için bunun başka bir ülkeye gönderilmesi gibi seçenekler olamaz. Tam tersine sistem etkin olmalı” mesajını verdi.



Önce ABD Dışişleri Bakanı Yardımcı Vekili Victoria Nuland’ın, ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby’nin, “Türkiye S-400 konusundaki kaygılarımızı giderebilirse, o zaman F-35 programına geri dönüş konusunda hareket olabilir” açıklaması Ankara’da değerlendirildi.



Ancak Washington’un, Rusya’dan satın alınmış S-400 hava savunma sistemiyle F-35 askeri uçak projesine geri dönüş arasında bağlantı kurulması olumlu karşılanmadı.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları bugün, “Bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Her iki ülkenin duruşunda şu an herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir. Bu konuda herhangi bir değişiklik veya gelişme olursa bilgilendirme yaparız” dedi.



MSB açıklamasıyla AK Parti hükümetinin “duruşumuzda değişiklik yok” yanıtına ana muhalefet partisi CHP’den de destek geldi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “S-400 hava sistemini örneğin Türkiye’nin başka bir ülkeye vermesi şu aşamada mümkün değil. Çünkü siz bağımsız olarak bir hava savunma sistemi tedarik etme kararı almışsınız. Ama yanlış, ama doğru, ama siyasi. Bu saatten sonra başka bir kabiliyetin (F-35) kazanılması için bu aldığınız egemen kararı değiştirmeniz mümkün değil” dedi.



MSB: “F-16 alımı süreci sürüyor, Eurofighter talebimiz de devam ediyor “



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’den F-16 askeri uçak ve mevcut uçaklarda modernizasyon için gerekli malzeme talebi konusundaki son durumla ilgili de açıklama yaptı.



Kaynaklar, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımız’ın ihtiyaçları doğrultusunda, 40 adet yeni F-16 Blok-70’in tedariki, mevcut 79 adet F-16’nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebimizin ABD Kongresi’ndeki onay süreci 26 Ocak’ta başlamıştır. Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir. Talep edilen mühimmat istekleri harekât ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır” bilgisini verdi.



Yunanistan kaynaklı olarak ABD tarafından Türkiye’nin F-16’yla ilgili taleplerine “şart getirildi” iddialarının paylaşıldığını söyleyen kaynaklar, “Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir” açıklamasında bulundu.



Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını Yunan adaları üzerindeki uçuşlarda değil, sadece NATO ittifakı amaçları doğrultusunda kullanabileceği şartı getirildiğini öne sürmüştü.



MSB kaynakları, F-16 sürecindeki gelişmelerin yanısıra Türkiye’nin Eurofighter askeri uçak talebiyle ilgili soru üzerine ise, “Talebimiz devam etmektedir. Konsorsiyum ülkelerinden Almanya’nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. Görüşme ve çalışmalara devam edilmektedir” yanıtını verdi.