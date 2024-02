Reza Zarrap ABD’de yine kayıplara karıştı: Adem Yavuz Arslan göreve!

Davacı avukatları, “Amerikan Federal Hukuk Muhakemeleri Usulü Kuralları” uyarınca davacıların vekillerinin kendisini bulmak için ikinci kez mahkeme yargıcı Mary Kay Vyskocil’den 22 Nisan’a tarihine kadar ek süre talep etti. Yargıç Vyskocil, davacıların uzatma talebini kabul ederek,’ın ABD’de bulunması için ek süre verdi.151 davacının avukatlarının uzatma talebiyle mahkemeye sunduğu başvuru dilekçesinde, “kendisine ulaşmamamıza asla razı olmadı. Kendisiyle iletişim kurma girişimlerimize asla yanıt vermedi, kabul etmedi. Bu vekili olduğumuz davacıların mahkemenizden ikinci uzatma talebi’’ denildi.Başvuru dilekçesinde, davacıların ilk uzatmalarını 18 Ekim 2023'te talep ettiği, kendisini bulmak için iyi niyetli çabalarını sürdürecekleri ancak daha fazla zamana ihtiyaç duydukları vurgulandı.Davacı avukatları, tüm çabalarına rağmen’ın ABD’de nerede yaşadığını tespit edemediklerini, daha önce kamu kayıtlarına da geçen ve Florida’da yaşadığı tespit edilen evin, yaşadığı iddia edilen zaman dilimi sonrasında el değiştirerek satıldığını tespit ettiklerini belirttiler.Davacı avukatları, “O zamandan bu yana’ın ABD’deki hayatını kapsayan bir araştırma yaptık. Kamuya açık kayıt aramalarında, onun gerçek kimliğini güvenilir bir şekilde tespit edemedik. Birden fazla kimliği ve takma adları olduğunu tahmin ediyoruz.’ın gerçek kimliğini sadece devlet biliyor.kılık değiştirerek yaşıyor, gizlenerek ABD’de yaşamını sürdürüyor. Bazı gazetecilerin yaptığı 2021 yılının Aralık ayında bir at çiftliği satın aldığı haberi ve yayınlanan fotoğraflarının ardından bununla alakalı şimdi hiçbir resmi kayıt ya da sosyal medyada bir kaydına rastlayamadık.’ın ABD’de nasıl yaşadığı konusunda o tarihten bugüne kadar da hiçbir haber yapılmadı’’ dedi.Davacı avukatları mahkemeye sundukları başvuru dilekçesinde, şimdiye kadar’ı ABD’de bulmak için özel dedektif tutmak dahil her yolu denediklerini belirterek, “Özel yerel bir dedektif tuttuk. Özel dedektif uzun bir süre’ın izini bulmak için her şeyi denedi ancak tüm çabalarına rağmen onu bulamadığı için verdiğimiz görevden ayrılmak zorunda kaldı. Bu kez CIA’de 30 yıl çalışmış bir emekli tecrübeli birini’ı bulması için görevlendirdik. Eski CIA çalışanı’ı bulmak için çalışmaya başladı. Birkaç hafta boyunca elimizdeki ipuçlarını değerlendirerek’ı arayacak.’ın eski bağlantıları ve parasal gücüyle, bir takım nahoş karakterler aracılığıyla, belki avukatları, birkaç yakın arkadaşı ve bağlantıları sayesinde New York ve Güney Florida’da eyaletlerinde hiç çalışmak zorunda kalmadan yaşamını sürdürdüğünü tahmin ediyoruz.’ın resmi yollardan olmasa da kendisi için çalışmış avukatlar aracılığıyla aleyhine açılan bu davadan haberdar olduğunu biliyoruz., bilinen veya muhtemelen bilinmeyen çeşitli takma adlar kullanarak dikkat çekmemeye çalışıyor ve gerçek kimliğini hükümet dışındaki herkesten gizleyerek yaşamını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.Başvuru dilekçesinde,’ın daha önce Halkbank'la birlikte işlediği komplo kurma suçunu kabul ettiği, İran Devrim Muhafızları için kaynak sağladığı iddia edilen davada sanık olarak yargılandığı, ABD yaptırımlarını ihlal ederek milyarlarca dolarlık yolsuzluk yaptığı yazıldı. Davacı avukatları, aynı davada yargılanan Halkbank ceza davasının görülmesi halinde’ın tanık olarak ifade vereceğini ve duruşmaların sonunda ise hüküm giyeceğini öne sürdü.Afganistan ve Suriye'deki terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı askerler ve aileleri adına,ve Halkbank aleyhine 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişi tarafından New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde tazminat davası açılmıştı.İddianamedeve Halkbank'ın, teröristlerin saldırılarına yardım etmek, saldırıları içeren bir komploya katılmaktan sorumlu tutulması istenmişti. Davacı 151 kişi, 2012'den 2020'ye kadar Afganistan'da gerçekleştirilen 27 saldırının ve 2012'den 2013'e kadar Suriye'deki bir saldırının mağduru olduklarını iddia etmişti. Davadave Halkbank'ın “2012'den 2016'ya kadar terörle mücadele yaptırımlarını aşarak İran İslam Devrimi Muhafızları'yla ilişkisi olduğu öne sürülen, İran Ulusal Petrol Şirketi’nin terör operasyonlarını finanse etmesine sistematik olarak yardımcı oldukları iddia edilmişti.Gazeteci Adem Yavuz Arslan, 2017’deki Halkbank davası sonrasında kayıplara karışan Reza Zarrab’ı 2021 ekim ayında Miami’de bulmuştu. Aaron Goldsmith adını alan Zarrab’ın Next Level isminde bir at çiftliği kurduğu ortaya çıkmıştı.Arslan, Son olarak 8 Aralık 2017’deki Halkbank davası sonrasında kendisinden bir daha haber alınamayan Zarrab’ın ABD’nin popüler mekanlarından Florida eyaletinin Miami şehri yakınlarındaki Davie bölgesine yerleştiğini ortaya çıkarmıştı. Aaron Goldsmith (Kuyumcu – Sarraf) adını alan ve pahalı atlara hizmet veren bir at çiftliği kuran Zarrab yeni kız arkadaşıyla birlikte milyon dolarlık bir malikanede yaşıyordu.