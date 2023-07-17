Samanyolu Haber /Spor / Türkiye Futbol Federasyonu kurulları AKP’ye emanet! /17 Temmuz 2023 23:03

Türkiye Futbol Federasyonu kurulları AKP’ye emanet!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tahkim, Profesyonel Futbol Disiplin, Uyuşmazlık Çözüm ve Etik Kurullarında görev alacak isimler belli oldu. TFF'de göreve getirilen bazı isimlerin, daha önce AKP milletvekili aday adayı veya AKP ile bağlantılı isimler olması dikkatlerden kaçmadı.

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Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantının ardından Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Etik Kurulu’nda görev alacak isimleri açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu Başkanı’nın, aynı zamanda Yargıtay üyesi olan Mustafa Artuç olduğu belirtildi. Kuruldaki üyeler ise Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol ve İlhan Üzülmez oldu.

Daha önce AKP Çankaya İlçe Başkanı olan Alaaddin Varol, 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden önce Tahkim Kurulu’ndaki görevini bırakarak AKP milletvekili aday adayı olmuştu.

PFDK BAŞKANI FATİH MADEN OLDU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda ise; başkanlığa Fatih Maden getirildi. Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Selman Dursun ve Yusuf Ziya Taşkan asıl üye oldular.

PFDK başkanlığına getirilen Fatih Maden de, Alaaddin Varol gibi 2023 milletvekili seçimleri öncesinde Tahkim Kurulu’ndan istifa ederek AKP’den Çorum milletvekili aday adayı olmuştu.

Asıl üyelerden Halil İbrahim Ayçiçek ise, YÖK’te Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışıyor.

UÇK’DA BAŞKAN OSMAN HAKAN ÖNCEL

TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun başkanının Osman Hakan Öncel olduğu aktarıldı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun üyeleri ise Mustafa Çattık, Emrah Kulaklı, Ömer Faruk Erol, Ali Paslı, Esra Hatipoğlu, Battal Yılmaz.

Daha önce AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı yapan UÇK üyesi Emrah Kulaklı da, AKP’nin 24. dönem milletvekili adayları arasında İstanbul 3. bölgeden aday gösterilmişti.

Emrah Kulaklı, AKP İstanbul İlk Gençlik Kollar Eğitim Başkanı olduğu 2010 yılında, İBB’nin şirketlerinden olan İDO’nun davet yöntemiyle yaptığı “avukatlık hizmet alımı” ihalesini 95 bin TL’ye üstlenmişti.

Öte yandan, geçmiş yıllarda AKP milletvekili adayı olan ve son olarak KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı görevini yapan Esra Hatipoğlu da UÇK üyeleri arasında yer aldı.

CELAL CANDAN, ETİK KURULU BAŞKANI

Etik Kurulu’nun yeni başkanı ise Celal Candan oldu.

Candan’ın başkanlığındaki kurulda asıl üye olarak yer alacak isimler Mahmut Fatih Çelikbilek, Çağrı Silahtaroğlu, Nuray Ekşi, Serkan Ağar olarak belirlendi.

2018’deki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde AKP’den Konya milletvekili aday adayı olan Celal Candan, Nihat Özdemir’in TFF Başkanı olduğu dönemde, UÇK Başkanı olarak görev yapmıştı.

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