Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye genelinde 149 bin 382 işyeri kapandı /19 Mart 2020 21:44

Türkiye genelinde 149 bin 382 işyeri kapandı

Koronavirüs tedbirleri ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda kapanan işyeri sayısının 149 bin 382 olduğu açıklandı.

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İçişleri Bakanlığı'nın 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda kapanan işyeri sayısının 149 bin 382 olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" genelgesi kapsamında, ülke genelinde 149 bin 382 işyerinin geçici olarak faaliyetlerine ara verdiği açıklandı.

Tedbir kararına uymayan 187 işyeri tekrar kapatılırken, bunlardan 150 işyerine idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın Pazartesi günü yayımladığı genelge ile faaliyetleri geçici olarak durdurulan işyerleri şöyle:

Gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri...
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