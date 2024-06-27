Türkiye gri listeden çıkmak için son adımı attı

DW Türkçe'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Türkiye'nin gri listeden çıkması için son adım" dediği kripto varlık düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.



Yeni yasa kripto varlıkların denetimine olanak sağlıyor.



Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları faaliyet gösterebilmek veya ortaklık yapılarında değişikliğe gitmek için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) izin almak zorunda olacak. Bu şirketlerin teknolojik altyapıları da TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlere uymak zorunda olacak.



Ayrıca, hukuka aykırı faaliyetler nedeniyle oluşan zararlardan hizmet sağlayıcıları sorumlu tutulacak. Kripto varlık şirketleri olası soruşturmalar sırasında devletin ilgili birimleri ile işbirliği yapmazsa; "bilgi, belge vermeme, denetimin engellenmesi" suçlarından cezalandırılacak.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF), "kara paranın aklanmasını ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu" için Türkiye'yi gri listeye almıştı. Bakan Şimşek 2023 yılının Kasım ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gri listeden çıkmak için 40 kriterden sadece birini karşılamadığını, onun da kripto düzenlemesi olduğunu söylemişti.



Türkiye, 1989 yılında kara paranın önlenmesi amacıyla OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bünyesinde kurulan FATF'ya 1991 yılında üye oldu.