Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye için enflasyon tahminlerini yüzde 90'a yükselttiler /19 Ağustos 2022 17:00

Türkiye için enflasyon tahminlerini yüzde 90'a yükselttiler

ABD merkezli yatırım bankaları Goldman Sachs ve JPMorgan, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası enflasyon tahminini yukarı yönlü artırdı. Goldman Sachs, karar sonrası enflasyonda zirve tahminini yüzde 90’a çıkardı.

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ABD’li yatırım bankaları Goldman Sachs ve JPMorgan, Merkez Bankası’nın dün politika faizini yüzde 14’ten yüzde 13’e indirdiği kararı anlamlandıramadı. Uzmanlara göre bu karar, TL’nin değer kaybetmesine ve enflasyonun daha da yükselmesine sebep olacak.

Yatırım bankaları Goldman Sachs ve JPMorgan, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi. Diken’de yer alan habere göre Goldman Sachs’ın notunda “Faiz indirimiyle Türkiye’deki makroekonomik politika karışımının daha sürdürülemez hale geldiğini düşünüyoruz” denildi. JP Morgan uzmanları ise politika faiziyle enflasyon arasındaki bağın ‘yok olduğuna’ dikkat çekti.

Faiz kararından sonra yatırım bankaları enflasyon beklentilerini de güncelledi. Goldman Sachs karar sonrası enflasyonda zirve tahminini yüzde 90’a çıkardı. JPMorgan’sa faizle enflasyon arasındaki bağın yok olduğunu düşündüğünden dolayı enflasyon tahmininde bulunmadı.

Goldman Sachs, hazirandaki tahmininde, enflasyonun yıl sonunda yüzde 60’a düşeceğini ama düşmeden önce yüzde 80’i göreceğini belirtmişti. JPMorgan da nisandaki tahmininde yıl sonuna çok yakın bir zamana kadar enflasyonun yüzde 65-70 aralığında seyredeceği belirtmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bu ayki raporuna göre yıllık enflasyon yüzde 79,6’ya yükseldi. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) temmuz enflasyonunu yüzde 176 olarak hesaplamıştı.

 
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