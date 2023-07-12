Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye için kritik sıcaklık uyarısı /12 Temmuz 2023 19:41

Türkiye için kritik sıcaklık uyarısı

Sağlık meslek örgütleri, coğrafik konumu nedeniyle aşırı sıcaklar açısından büyük risk altında olan Türkiye'nin acilen “Sıcak sağlık eylem planına” ihtiyacı olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumları harekete geçmeye çağırdı.

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Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre dünyada ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde üç kez üst üste rekor kırarken, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak aşırı sıcak olaylarının, dünya çapında yaz mevsimlerinin kalıcı bir özelliği haline gelerek çok sayıda ölüme neden olduğu ve ekosistemleri sonsuza dek etkileyebildiğine dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Türk Toraks Derneği ile Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, “sıcak sağlık eylem planı” hazırlanması çağrısı yaptı.

“BÜYÜK RİSK ALTINDA”

Türkiye'nin aşırı sıcaklar açısından coğrafik konumu nedeniyle büyük risk altında olduğu hatırlatılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Ülkemizin, halkımızın bu duruma hazırlıklı olması ve toplumsal önlemlerin alınması çok önemlidir. Bu noktada erken uyarı sistemlerinin oluşturulması, koruyucu önlemlerin alınması, uyum stratejilerinin geliştirilmesinde Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara önemli görevler düşmektedir.

*Bu konuda acilen ‘sıcak sağlık eylem planına' ihtiyaç vardır. Küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelere göre 1.5 dereceden fazla artmasına izin vermek, dünyanın birçok yerinde yaz sıcağını dayanılmaz hale getirebilir.

*Bu seviyeyi +1,5 derecenin altında olacak şekilde sınırlandıran Paris İklim Anlaşması hedefine ulaşmak, oluşacak zararları önlemede ülkemizin ve tüm dünya ülkelerinin birinci önceliği olmalıdır.

“KENTLERDE YAŞAYANLAR BÜYÜK RİSK ALTINDA”

Atmosferde zamanla biriken sera gazlarının dünya sıcaklığının yükselmesine ve beraberinde rüzgâr, nem ve ısı döngüsünde değişiklikler ile aşırı hava olaylarına yol açtığını hatırlatan sağlık örgütlenmeleri, şu bilgileri paylaştı:

*Isınma, kentlerde yoğun betonlaşmayla birlikte ısı emici olan toprak ve yeşil alanların azalması ve binalarda kullanılan ısı tutucu malzemeler nedeniyle daha yoğun yaşanmakta ve kentsel ısı adaları oluşmaktadır.

*Enerji kullanımından açığa çıkan ısı da kentsel ısı adası oluşumunun bir diğer nedenidir. Bu nedenle kentlerde yaşayanlar çok daha büyük risk altındadır. Genellikle insanların hayatlarını rahat bir biçimde sürdürebildikleri hava sıcaklığı, 17 derece ile 31 derece arasıdır. Aşırı sıcaklık artışının insan sağlığı üzerine ciddi olumsuz etkileri olmaktadır.

*Aşırı sıcaklar, sıcak çarpması, ısı senkopu, ısı krampları gibi sıcakla doğrudan ilişkili bir dizi hastalığa neden olabilir.

*Ancak, asıl tehlike aşırı sıcakların mevcut kronik hastalıkların kontrolünü zorlaştırarak ağırlaşmasına, dolayısıyla hastane başvurularının artmasına, hatta ölüme neden olmasıdır. Yaşlı bireyler, küçük çocuklar ve bebekler, hamileler, kronik hastalığı olanlar ve açıkta çalışanlar daha fazla risk altındadır.
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