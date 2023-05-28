Türkiye ikinci kez sandık başında; İlk oylar kullanıldı

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından saat 08:00-17:00 olarak açıklandı.







Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Ancak saat 17:00'den sonra sandık başına gidenlerin oy kullanmasına izin verilmeyecek.





Türkiye'nin ikinci kez sandık başına gittiği cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi saat 08:00 itabıryla başladı ve ilk oylar kullanıldı.

