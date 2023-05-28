Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ikinci kez sandık başında; İlk oylar kullanıldı /28 Mayıs 2023 08:28

Türkiye ikinci kez sandık başında; İlk oylar kullanıldı

14 Mayıs'ta sonuçlanmayan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi saat 08:00 itibarıyla başladı.

SHABER3.COM

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından saat 08:00-17:00 olarak açıklandı.  

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Ancak saat 17:00'den sonra sandık başına gidenlerin oy kullanmasına izin verilmeyecek.

Türkiye'nin ikinci kez sandık başına gittiği cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi saat 08:00 itabıryla başladı ve ilk oylar kullanıldı.
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